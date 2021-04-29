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بقصف مدفعي وغارات للتحالف.. خسائر كبيرة للحوثيين غرب مأرب

A Yemeni government fighter fires a vehicle-mounted weapon at a frontline position during fighting against Houthi fighters in Marib, Yemen March 28, 2021. Picture taken March 28, 2021. REUTERS/Ali Owidha
الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
اليمن والحوثي

بقصف مدفعي وغارات للتحالف.. خسائر كبيرة للحوثيين غرب مأرب

الجيش اليمني كسر الأربعاء هجوماً للميليشيات في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية بعد هجوم عكسي للجيش

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العربية.نت - أوسان سالم 

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استهدفت مدفعية الجيش اليمني، مساء الأربعاء، تجمعات لميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي مأرب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا.

الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)

كما دمر طيران تحالف دعم الشرعية مدرعتين و3 أطقم كان على متنها تعزيزات في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهة صرواح، مما أدى لمصرع جميع من كانوا على متنها، بحسب المركز الإعلامي للجيش اليمني.

وأكدت قوات الجيش اليمني أنها "تواصل انتصاراتها وتكبيد الميليشيات الحوثية هزائم قاسية" في جبهة صرواح.

وذكر مصدر عسكري أن الجيش اليمني كسر الأربعاء هجوماً للميليشيات الحوثية في جبهة صرواح، لتدور معارك ضارية بعد هجوم عكسي للجيش.

الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
الجيش اليمني في جبهات القتال في مأرب (أرشيفية)
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وأشار المصدر إلى أن المعارك استمرت لأكثر من خمس ساعات، ومُنيت فيها الميليشيات بالهزيمة وتكبدت عشرات القتلى والجرحى وخسائر مادية كبيرة.

وأضاف أن الميليشيا الحوثية دفعت بمجاميع كبيرة من عناصرها تحت تغطية نيرانية كثيفة في محاولة منها لإحراز تقدم ميداني، إلا أن الجيش تصدى لها بحزم وتمكّن من تحييد العناصر المهاجمة.

إلى ذلك، نفذ طيران تحالف دعم الشرعية غارات مكثفة على تعزيزات وآليات الميليشيات، ومخازن أسلحة بجبهات المشجح والكسارة وصرواح، وتمكّن من تدميرها بالكامل.

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