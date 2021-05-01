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هجوم خاطف للجيش اليمني في مأرب.. والحوثي يتكبد خسائر

قوات من الجيش اليمني في مأرب (أرشيفية من فرانس برس)

هجوم خاطف للجيش اليمني في مأرب.. والحوثي يتكبد خسائر

المركز الإعلامي للقوات المسلحة ينشر مقطع فيديو لجانب من المعارك

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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أعلنت قوات الجيش الوطني اليمني، الجمعة، تنفيذ عملية هجومية ضد ميليشيات الحوثي غرب محافظة مأرب شرق البلاد.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري قوله إن "وحدة من قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً خاطفاً استهدف قدرات ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة المشجح وألحقت بها خسائر مادية كبيرة".

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كما تمكن الجيش الوطني من تدمير العيارات والمدفعية المعادية بجبهة المشجح، بحسب المصدر، الذي أكد مصرع كل طاقمها من العناصر الحوثية.

إلى ذلك عادت قوات الجيش الوطني إلى مواقعها السابقة بعد نجاحها في تنفيذ الهجوم خلف خطوط النار.

خسائر بشرية ومادية

وفي وقت لاحق استهدفت مدفعية الجيش الوطني تجمعات ميليشيات الحوثي وكبدتها خسائر في العتاد والأرواح.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تعزيزات حوثية كانت في طريقها إلى الجبهات الغربية، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيين في جبهة المشجح غرب مأرب.

يذكر أن قوات الجيش الوطني كانت أعلنت الخميس مصرع وإصابة 17 عنصراً حوثياً في كمين محكم استهدف مجموعة في جبهة المشجح.

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