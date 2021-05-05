رئيس حكومة اليمن من مأرب: الحوثي ينتحر

بعد انتهاكاتها الأخيرة، وصف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، ما تُقدم عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية في مأرب بأنه "انتحار"، مؤكداً ألا أمل لها فيها أو في غيرها من محافظات اليمن.

كما أكد أن معركة الشعب اليمني ليست مأرب، بل هي معركة استعادة الدولة وكامل مناطق اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان وعدد من القيادات العسكرية في محافظة مأرب، لمناقشة الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال، والدعم والإسناد الحكومي والشعبي المستمر للمعركة ضد الحوثيين، حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

دور التحالف الكبير

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية، أن زيارته إلى مأرب كانت مساندة الجيش الوطني في معركته للحفاظ على الجمهورية وحماية الدولة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك، أشاد رئيس الحكومة اليمنية، بدور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في المعركة ضد الحوثيين، وضد مشروع إيران التخريبي في المنطقة.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت منذ أشهر هجمات عدة على مأرب، رغم التحذيرات الأممية، التي نبهت إلى مصير آلاف النازحين في المحافظة.

والأسبوع الماضي جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بتغريدة عبر تويتر، تحذيره من أن أكثر من مليون نازح معرضين للخطر .

يذكر أنه منذ أشهر تحاول الميليشيات التقدم، والسيطرة على المحافظة بشتى الوسائل لأهميتها الاقتصادية بالنسبة لإمدادات الطاقة في البلاد، رغم سقوط عشرات المدنيين في عملياتها العسكرية، وعلى الرغم من كافة الإدانات الدولية والأممية.