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رئيس حكومة اليمن من مأرب: الحوثي ينتحر

Soldiers ride on the back of a patrol truck during the burial of Brigadier General Abdul-Ghani Shaalan, Commander of the Special Security Forces in Marib who was killed in recent fighting with Houthi fighters in Marib, Yemen February 28, 2021. REUTERS/Ali Owidha
من ميليشيات الحوثي (رويترز)

رئيس حكومة اليمن من مأرب: الحوثي ينتحر

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العربية.نت- أوسان سالم

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بعد انتهاكاتها الأخيرة، وصف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، ما تُقدم عليه ميليشيا الحوثي الانقلابية في مأرب بأنه "انتحار"، مؤكداً ألا أمل لها فيها أو في غيرها من محافظات اليمن.

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كما أكد أن معركة الشعب اليمني ليست مأرب، بل هي معركة استعادة الدولة وكامل مناطق اليمن.

جاء ذلك خلال اجتماعه بقيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان وعدد من القيادات العسكرية في محافظة مأرب، لمناقشة الأوضاع الميدانية والعسكرية في جبهات القتال، والدعم والإسناد الحكومي والشعبي المستمر للمعركة ضد الحوثيين، حتى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

دور التحالف الكبير

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية، أن زيارته إلى مأرب كانت مساندة الجيش الوطني في معركته للحفاظ على الجمهورية وحماية الدولة من ميليشيا الحوثي الانقلابية.

إلى ذلك، أشاد رئيس الحكومة اليمنية، بدور قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في المعركة ضد الحوثيين، وضد مشروع إيران التخريبي في المنطقة.

من مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من مأرب (أرشيفية- أسوشييتد برس)

وكانت ميليشيات الحوثي شنت منذ أشهر هجمات عدة على مأرب، رغم التحذيرات الأممية، التي نبهت إلى مصير آلاف النازحين في المحافظة.

والأسبوع الماضي جدد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن بتغريدة عبر تويتر، تحذيره من أن أكثر من مليون نازح معرضين للخطر .

يذكر أنه منذ أشهر تحاول الميليشيات التقدم، والسيطرة على المحافظة بشتى الوسائل لأهميتها الاقتصادية بالنسبة لإمدادات الطاقة في البلاد، رغم سقوط عشرات المدنيين في عملياتها العسكرية، وعلى الرغم من كافة الإدانات الدولية والأممية.

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