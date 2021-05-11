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الحديدة.. قصف حوثي متجدد على مساكن المواطنين

الدمار إثر قصف الحوثيين في مدينة الحديدة - أرشيفية
اليمن والحوثي

الحديدة.. قصف حوثي متجدد على مساكن المواطنين

تعاني مختلف مناطق الحديدة من استهداف يومي من ميليشيا الحوثي، ما أدى لمقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح مئات الأسر

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

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جددت ميليشيات الحوثي، قصفها لمساكن المواطنين في التحيتا وحيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، بأن ميليشيات الحوثي كثفت عملياتها العدائية، خلال الساعات الماضية، باستهداف قرى الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، بعد مرور يوم على استهداف ذات المنطقة.

وذكرت مصادر محلية أن الميليشيات الحوثية أقدمت على فتح نيران أسلحتها المتوسطة صوب منازل ومزارع المواطنين في الجبلية بصورة عشوائية، ما تسبب في إقلاق السكينة وتعطيل أعمال المواطنين، بحسب الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

وتعاني مختلف مناطق الحديدة بالساحل الغربي اليمن، من قصف واستهداف يومي من ميليشيات الحوثي، ما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين ونزوح مئات الأسر.

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كما استهدفت ميليشيات الحوثي، التجمعات السكانية في مركز مدينة حيس جنوبي الحديدة، بالأسلحة المختلفة.

وقال مصدر محلي، إن ميليشيات الحوثي شنت عمليات قصف هستيرية على الأحياء السكنية والتجمعات السكانية بالمديرية، بصورة وحشية.

وأكد المصدر، أن القصف الحوثي طال أماكن متفرقة بالمديرية، والملعب الرياضي، حيث كان الشباب يلعبون في ختام الدوري الرمضاني بالمديرية.

هذا رصدت القوات المشتركة في الساعات الماضية تحليق 4 طائرات حوثية في سماء مدينة حيس وطائرتين في منطقة الجبلية، في إطار مسلسل خروقات الميليشيات للهدنة الأممية.

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