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فيديو.. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في صنعاء

حريق مركز تجاري في صنعاء
حريق صنعاء
اليمن والحوثي

فيديو.. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في صنعاء

اعتبر ناشطون حوادث الحرائق المتكررة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "مفتعلة وتستوجب التحقيق"

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العربية.نت - أوسان سالم 

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اندلع حريق هائل، اليوم الأحد، في واحد من أكبر المراكز التجارية بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، مخلفاً أضراراً كبيرة.

وتداول ناشطون يمنيون فيديوهات تظهر التهام الحريق أجزاء واسعة من مجمع"برافو سنتر" التجاري في حي شميلة جنوبي العاصمة صنعاء، الذي يعد أحد أكبر المراكز التجارية.

وشوهدت ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف تتصاعد من وسط المركز التجاري، ولم تعرف أسباب الحريق في ظل تضارب الروايات.

وفيما اعتبر ناشطون حوادث الحريق المتكررة في صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، "مفتعلة وتستوجب التحقيق" ، التزمت سلطات الميليشيا الصمت ولم تصدر أي بيان توضيحي حول الحادثة حتى اللحظة.

واتهمت مصادر إعلامية الحوثيين بالتضييق على المركز منذ فترة طويلة وإجبار أصحاب المحال على دفع الإيجارات لصالحهم.

وتتكرر حوادث الحرائق في صنعاء خاصة في مخازن السوق السوداء للمشتقات النفطية، المتكدسة في الأحياء السكنية، وسط صمت من سلطات الحوثيين.

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