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إصابة مهندس في "مسام" بانفجار لغم حوثي أثناء عمله

المهندس راجح الشواح - الصورة نشرها المرصد اليمني للألغام
اليمن والحوثي

إصابة مهندس في "مسام" بانفجار لغم حوثي أثناء عمله

بيان: قدم مشروع مسام منذ أن بدأ عمله في اليمن 24 قتيلاً، منهم 5 خبراء أجانب بالإضافة إلى 29 جريحاً

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العربية. نت - أوسان سالم

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أصيب مهندس يعمل ضمن فريق المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، بجروح خطيرة، في انفجار لغم حوثي أثناء عمله في نزع الألغام بمنطقة "الكدحة" في مديرية المعافر بريف تعز، جنوب غربي اليمن.

وأوضح المكتب الإعلامي لمشروع "مسام" في بيان، الخميس، أن عضو الفريق 22 مسام المهندس راجح أحمد الشواح، أصيب بانفجار لغم أثناء تأدية عمله في مديرية المعافر بمحافظة تعز.

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ووفقا للبيان، فإن المهندس راجح أصيب بانفجار لغم فردي ما تسبب في بتر قدمه اليمنى، وتأثر اليسرى بعدة حروق.

وأفاد بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى الروضة بمدينة تعز لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وقدم مشروع مسام منذ أن بدأ عمله في اليمن 24 قتيلا، منهم 5 خبراء أجانب بالإضافة إلى 29 جريحا، وفق البيان.

ويسعى مشروع مسام إلى تطهير اليمن، الذي حولته ميليشيا الحوثي إلى أكبر حقل ألغام في العالم، بزراعة نحو مليوني لغم، حسب تقديرات تقارير حقوقية.

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