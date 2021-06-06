شاهد.. اعترافات أسير حوثي في قبضة القوات المشتركة

اعترف عنصر من ميليشيات الحوثي، وقع أسيراً في قبضة القوات المشتركة، السبت، عن المهمة التي كان يقوم بها في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة، غربي اليمن.

وقال الأسير الحوثي (بكر منصر شريم) في اعتراف مصور نشره الإعلام العسكري للقوات المشتركة، أن المهمة التي تلقاها من الميليشيات هي استطلاع مواقع القوات المشتركة، فيما يقوم زملاؤه الحوثيون بزراعة العبوات الناسفة والألغام.

مادة اعلانية

وأضاف، أنهم اشتبكوا مع القوات المشتركة حين حاولوا الاقتراب من مواقعها وقد قتل زملائه من بينهم قيادي يدعى أبو راكان، بينما وقع هو أسيراً.

وسقط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي، السبت، بين قتيل وجريح فيما وقع عنصر حوثي آخر أسيراً في قبضة القوات المشتركة خلال محاولتهم التسلل شرق الدريهمي.

وأفاد مصدر عسكري ميداني في القوات المشتركة أن مواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر للحوثيين التسلل باتجاه مواقعها شرق الدريهمي جنوب الحديدة، مؤكدا أن وحدات القوات المشتركة استدرجت عناصر الميليشيات المتسللة وأوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى، فيما اسرت القوات عنصر حوثي آخر.

وأضاف أن من تبقى من مسلحو ميليشيات الحوثي لاذوا بالفرار وسط حالة من التقهقر والانهيار تاركين خلفهم جثث قتلاهم.