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فيديو.. قصف حوثي يستهدف عمال مصنع في الحديدة

قصف حوثي

فيديو.. قصف حوثي يستهدف عمال مصنع في الحديدة

سقوط قتيل و3 مصابين من العمال بالقصف الحوثي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- أوسان سالم 

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ارتكبت ميليشيا الحوثي، الأحد، جريمة جديدة بحق عمال مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري في مدينة الحديدة، غربي اليمن، ضمن خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية.

إلى ذلك، أفاد عمال المجمع أن الميليشيا الحوثية شنت قصفا بعدة قذائف ما أسفر عن مقتل العامل إبراهيم يحيى محمد زخيم، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

من جهته، أكد مصدر عسكري في القوات المشتركة، أن الميليشيا التابعة لإيران عاودت قصف مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري الواقع على مساحة واسعة بين شارعي صنعاء والخمسين بقذائف هاون خلفت قتيلا من عمال المجمع.

ووثق فيديو لحظة سقوط أحد عمال المجمع الصناعي والتجاري داخل مدينة الحديدة قتيلا، بقصف مدفعي مباشر من قبل الميليشيات الحوثية.

ويظهر الفيديو لحظة انتشال فريق الإنقاذ التابع للقوات المشتركة جثة إبراهيم يحيى محمد زخيم ومحاولة مساعدة العمال في إسعاف الضحايا.

وتعرض المجمع الصناعي بالحديدة لاستهدافات متكررة من قبل ميليشيا الحوثي منذ بدء سريان الهدنة الأممية أواخر العام 2018.

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