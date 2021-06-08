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حماس تتبرأ من تصرفات أحد قيادييها أجرى محادثات مع ميليشيات الحوثي بصنعاء

ممثل حماس في صنعاء  معاذ أبو شمالة ومحمد علي الحوثي
ممثل حماس في صنعاء  معاذ أبو شمالة ومحمد علي الحوثي
اليمن والحوثي

حماس تتبرأ من تصرفات أحد قيادييها أجرى محادثات مع ميليشيات الحوثي بصنعاء

قالت حماس إن لقاء أحد قيادييها مع قيادي حوثي وتسليمه درعا "تصرف لا يمثلها"

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دبي - قناة العربية

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بعد أقل من 48 ساعة على ارتكاب الحوثيين مجزرة مأرب، التقى ممثل حركة حماس في صنعاء، معاذ أبو شمالة، أحد قياديي الميليشيات، محمد علي الحوثي، وقدم له هدية تقدير على مواقفه تجاه الحركة.

وقالت حماس إن لقاء أحد قيادييها مع قيادي حوثي وتسليمه درعا "تصرف لا يمثلها".

وثمن أبو شمالة ما وصفه بالمبادرات التي أطلقها زعيم ميليشيا الحوثي، عبد الملك الحوثي، في إشارة للدعوة إلى جمع الأموال، والتي أثارت خلافات شتى لاحقا بين قادة الميليشيات.

إلى ذلك، قدّم أبو شمالة درع حماس لعضو ما يسمى بالمجلس الحوثي، تقديرا لدور الميليشيات في دعم حركة حماس، بحسب ما نقلت وسائل إعلام تابعة للميليشيات.

وحول مجزرة مأرب، شدد السيناتور الديمقراطي بوب ميندنيز، الاثنين، على ضرورة أن يدين المجتمع الدولي هجوم الحوثيين الفظيع في مأرب.

وقال إن الهجوم الحوثي على محطة وقود في مأرب لا يبرره أي غرض عسكري مشروع، لافتا إلى أن استهداف المدنيين سلوك طرف غير مهتم بالسلام.

من جهته، قال السيناتور جيم ريش: "فزعت من الوحشية التي أظهرها الحوثيون في هجومهم على مأرب"، لافتا إلى أن هذا الهجوم يعكس عدم رغبة الحوثيين في إنهاء الحرب اليمنية.

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وكانت القائمة بأعمال السفير الأميركي في اليمن، كاثي ويستلي، عبرت عن صدمتها المروعة من استهداف ميليشيا الحوثي محطة وقود في مأرب بصاروخ باليستي، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال.

وكانت حصيلة ضحايا المحرقة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي، السبت، ارتفعت إلى 21 قتيلاً بينهم طفلان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

ونقلت عن مصدر طبي قوله، إن من بين ضحايا المحرقة طفلين هما الطفلة ليان طاهر محمد عايض (5 أعوام) والطفل حسان الحبيشي (10 أعوام)، إضافة إلى عدد من الجرحى من المدنيين.

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