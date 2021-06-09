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شاهد.. لغم حوثي على هيئة قلم ينفجر بمواطن ويبتر أصابعه  

المواطن اليمني
اليمن والحوثي

شاهد.. لغم حوثي على هيئة قلم ينفجر بمواطن ويبتر أصابعه

مصادر طبية يمنية: المواطن عبده صالح دوبله (28) عاماً، انفجر به لغم من مخلفات الحوثي أدى إلى بتر أصابع يده اليمنى وإصابات متفرقة في بطنه

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العربية. نت - أوسان سالم 

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أصيب مواطن يمني، الأربعاء، جراء انفجار لغم حوثي مصنوع على هيئة قلم، في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد، لتضاف إلى قائمة الجرائم الحوثية التي تسببت بسقوط كثير من الضحايا المدنيين والتشوهات والإعاقات الدائمة.

وقالت مصادر طبية: "إن المواطن عبده صالح دوبله (28) عاماً، انفجر به جسم من مخلفات الحوثي أدى إلى بتر أصابع يده اليمنى وإصابات متفرقة في بطنه".

وأضافت المصادر أن الفرق الطبية قامت بتقديم العناية الصحية للجريح دوبله ومن ثم جرى تحويله إلى مستشفى أطباء بلا حدود في المخا.

وأصيب دوبله أثناء قيامه بجمع الأحجار بالقرب من منزلة الكائن في قرية دار ناجي غرب حيس وفقاً لمصادر مقربة منه.

متفجرات مختلفة الأحجام والأشكال

وعلاوة على الألغام والعبوات الناسفة نشرت الميليشيات عبر مساحات واسعة ومزارع وطرقات وتجمعات محلية متفجرات مختلفة الأحجام والأشكال منها على هيئة ألعاب أطفال وأقلام وحتى حجارة مموهة.

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وتسببت هذه الأدوات القاتلة في كثير من الحوادث والإصابات بين الأطفال والمدنيين وهي السبب الرئيس في زيادة أعداد التشوهات والإعاقات الدائمة، وفق الإعلام العسكري للقوات المشتركة.

ويتعمد الحوثيون ابتداع أشكال مختلفة للألغام بهدف جذب السكان إليها والإيقاع بهم، حيث سبق أن تم العثور على ألغام على هيئة ألعاب وأخرى في عُلب أغذية، عوضا عن أشكال أخرى متنوعة.

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