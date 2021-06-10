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تمسك أميركي بوقف النار في اليمن.."على الحوثي الالتزام"

عناصر حوثية في صنعاء - فرانس برس
عناصر حوثية في صنعاء - فرانس برس

تمسك أميركي بوقف النار في اليمن.."على الحوثي الالتزام"

متابع الغاء المتابعة

دبي- العربية.نت

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فيما تتواصل المساعي الأممي والأميركية والعمانية بغية الدفع نحو وقف إطلاق النار في اليمن، وسط تعنت من قبل الميليشيات الحوثية، تجددت الدعوات الأميركية إلى ضرورة إنهاء الصراع، والتزام الحوثيين بتلك المساعي.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية تمسك واشنطن بوقف نار فوري وشامل باليمن، مشددا على ضرورة انخراط الحوثيين بجدية "إذا كانوا فعلا يريدون إنهاء الصراع".

رسالة من حكومة اليمن إلى مجلس الأمن تدين هجمات الحوثيين على مأرب والحديدة اليمن رسالة من حكومة اليمن إلى مجلس الأمن تدين هجمات الحوثيين على مأرب والحديدة

وقف إطلاق نار شامل

كما شدد على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالمبدأ القائل بضرورة وقف إطلاق النار الشامل على مستوى البلاد على الفور لتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة إلى الشعب اليمني".

عناصر من ميليشيا الحوثي في صنعاء - فرانس برس أرشيفية
عناصر من ميليشيا الحوثي في صنعاء - فرانس برس أرشيفية

وتعليقا على زيارة الوفد العماني إلى صنعاء، (بدأت يوم السبت الماضي في الخامس من يونيو)، قال بحسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس: "العمانيون في صنعاء لأنهم يعرفون أن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا للاستقرار في جميع أنحاء المنطقة"، مضيفا "لقد عملنا وسنواصل العمل بالتنسيق الوثيق مع المجتمع الدولي وشركائنا الإقليميين ونحن نسعى جاهدين لإنهاء الصراع في اليمن".

يشار إلى أنه خلال الأسابيع الماضية، أجرى المبعوث الأممي مارتن غريفيثس والأميركي تيم ليندركينغ إلى اليمن جولات عدة في المنطقة من أجل الدفع نحو وقف النار.

ومنذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن سدة الرئاسة وضعت واشطن زخما دبلوماسيا كبيرا في الملف اليمني. إلا أن جهود المبعوث الأميركي لم تسفر حتى الساعة عن تحقيق اختراق في اتفاق وقف إطلاق النار.

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