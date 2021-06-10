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الجيش اليمني: صواريخ حوثية تستهدف مناطق تجارية بمأرب

من مأرب يوم 5 مارس 2021 (فرانس برس)
أرشيفية
حصري للعربية

الجيش اليمني: صواريخ حوثية تستهدف مناطق تجارية بمأرب

سقوط 4 صواريخ باليستية حوثية على مأرب.. والميليشيات تستهدف طواقم الإسعاف بمسيرة مفخخة

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دبي - العربية.نت

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لم تمر 5 أيام على المجزرة المروعة التي هزت مأرب مستهدفة محطة وقود حتى أفادت مصادر "العربية"، اليوم الأحد، باستهداف ميليشيا الحوثي المدينة اليمنية بـ 4 صواريخ باليستية، أحدهما سقط قرب السجن المركزي، موقعة 5 قتلى وعشرات الجرحى في حصيلة أولية، وفق المصادر.

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وأكد الجيش اليمني لـ"العربية"، أن الصواريخ الحوثية استهدفت مناطق مدنية وتجارية في المدينة، وأحدها سقط على مجمع تجاري.

كما أضاف أن "ميليشيات الحوثي استهدفت طواقم إسعاف بمسيرة مفخخة".

وأكد أن "الحوثيين استخدموا صواريخ باليستية ومسيّرات في مهاجمة مأرب".

دوي انفجار كبير

إلى ذلك، قال شهود عيان لـ"رويترز"، إنهم سمعوا "دوي انفجار كبير" وسط مأرب، لتليه أصوات سيارات إسعاف.

وكانت ميليشيا الحوثي الإرهابية قد استهدفت محطة وقود السبت الماضي في حي الروضة، ما أدى إلى مقتل 21 مدنياً وإصابة آخرين واحتراق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعتا لإسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا بعد دقائق من إطلاق الصاروخ.

وقوبلت هذه المجزرة البشعة باستنكار حقوقي ودولي واسع، والتي اعتبرتها "جريمة حرب مكتملة الأركان" والتشديد على أهمية سرعة التحرك الدولي لوقف هذه الجرائم الحوثية وملاحقة مرتكبيها.

تصعيد حوثي

يذكر أن الميليشيا المدعومة من إيران صعدت في شباط/فبراير الماضي حملتها العسكرية للتقدم نحو مدينة مأرب الاستراتيجية الواقعة في محافظة غنية بالنفط بهدف وضع يدها على ثروات البلاد.

وعلى الرغم من تراجع حدّة المواجهات في الفترة الماضية على وقع مساعٍ دبلوماسية تقودها الأمم المتحدة وواشنطن، فإن الحوثيين ما زالوا يواصلون هجماتهم على المدينة بين الفينة والأخرى.

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