انفجارات متتالية في صنعاء.. والتحالف "لم ننفذ ضربات"

هزت سلسلة انفجارات اليوم الخميس مقر معسكر الفرقة الأولى مدرع في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث شوهد تصاعد كثيف للدخان.

فقد أفاد شهود عيان، بحسب مصادر للعربية/الحدث أن الانفجارات التي لم تعرف أسبابها وقعت على فترات متقطعة، حيث سمع دوي انفجارين متتاليين عند ساعات الصباح الأولى، تلاها ثلاثة انفجارات عند منتصف النهار.

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لا ضربات من التحالف

من جهته، أكد تحالف دعم الشرعية عدم تنفيذ أي عملية عسكرية في صنعاء أو أي مدينة أخرى، خلال الفترة الماضية، مشددا على أن الأنباء التي أشارت لاستهدافه المقر عارية من الصحة.

كما أوضح أن امتناعه عن تنفيذ أي ضربات عسكرية، يأتي من أجل إفساح المجال للمساعي الدولية وتهيئة الأجواء السياسية للمسار السلمي في البلاد.

يشار إلى أن معسكر الفرقة الأولى يقع بالقرب من الجامعة شمال غرب مدينة صنعاء. وكان أول مقر اقتحمته الميليشيات الحوثية في 21 سبتمبر عام 2014 بعد معارك استمرت عدة أيام، ما مكنها لاحقا من اجتياح العاصمة اليمنية، وفرض سيطرتها على معظم المؤسسات والوزارات الرسمية.

يذكر أنه منذ استيلائها على العاصمة اليمنية، تواصل الميليشيات انتهاكاتها بحق السكان، من فرض جبايات إلى تجنيد الأطفال، وخطف مدنيين.

كما تواصل الميليشيات رفضها لوقف إطلاق النار إلا بشروطها على الرغم من تكثيف الدعوات الأممية والدولية من أجل إنهاء الصراع في البلاد.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذ المبعوث الأممي والأميركي جولة في المنطقة من أجل الدفع باتجاه الحل ووقف النزاع في اليمن، وسط تعنت حوثي.