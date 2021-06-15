فيديو.. رجل أعمال يمني يكشف فظائع ممارسات الحوثيين

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، على نهب أرضية رجل أعمال يمني معروف، قبل ان تزج به وأولاده في السجن، ضمن ممارساتها للابتزاز وفرض الاتاوات على القطاع التجاري في مناطق سيطرتها لتمويل ما تسميه "المجهود الحربي"، ضمن حربها المستمرة ضد الشعب اليمني.

٢-ما حدث لتاجر الحديد عبدالله القص هو نموذج لما يعانيه عشرات الآلاف من رجال الأعمال في العاصمة المختطفة #صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي من أعمال سلب ونهب وتنكيل، رغم كل ما قدموه تحت الابتزاز والتهديد من دعم مادي للمليشيا تحت مسمى "المجهود الحربي"، وفرض جبايات وإتاوات غير رسمية pic.twitter.com/Fx8Zata7f5 — معمر الإرياني (@ERYANIM) June 14, 2021

ونشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مساء الإثنين، مقطع فيديو لرجل الأعمال اليمني المعروف الحاج عبدالله القص، وهو يتحدث عما تعرض له من تنكيل من قبل المدعو (عبدالله عامر) أحد قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وإيداعه المعتقل مع عدد من أولاده واخوته دون اي مسوغ قانوني، بعد تقديمه شكوى تتعلق بالاعتداء على ارضية تابعه له من قبل عناصر الميليشيا.

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واعتبر الإرياني، ما حدث لتاجر الحديد عبدالله القص، "نموذج لما يعانيه عشرات الآلاف من رجال الأعمال في العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرة ميليشيا الحوثي من أعمال سلب ونهب وتنكيل، رغم كل ما قدموه تحت الابتزاز والتهديد من دعم مادي للميليشيا تحت مسمى "المجهود الحربي"، وفرض جبايات وإتاوات غير رسمية".

إهانة وإذلال المواطنين

وأكد وزير الإعلام اليمني، ان هذه الممارسات ليست سلوك فردي لعدد من قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية" بل عمل ممنهج ومنظم تتعمد الميليشيا القيام به".. مشيرا إلى ان الهدف من ذلك" إهانة وإذلال المواطنين في مناطق سيطرتها واخضاعهم وزرع الخوف في صفوفهم وضمان عدم ثورتهم عليها وذلك على طريقة النظام الإيراني في إرهاب المواطنين".



واعتقلت الميليشيا الحوثية رجل الأعمال الحاج عبدالله القص على خلفية نزاع على أراضٍ يعتقد أنها مملوكة للأوقاف ومؤجّرة من التاجر القص؛ بحسب مصادر محلية.

وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية اقتحمت الأرضية محل النزاع وهدّت جزءاً من سورها تمهيدا لإنشاء مبنى تابع للأوقاف دون إشعار المستأجر للأرضية التاجر القص.

وأشارت المصادر إلى أن التاجر القصّ تقدم بشكوى خطية إلى مكتب الأوقاف بصنعاء، قبل أن يوجه المعيّن من الميليشيا مديراً للمكتب المدعو عبدالله عامر، بإيداع القص سجنا خاصا بالأوقاف دونما مسوغ قانوني.

ولفتت المصادر إلى سجن أشقاء للتاجر القص الذين قدموا لاحقا للمراجعة بذات الطريقة.