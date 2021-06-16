أميركا: نرحّب بجهود السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض

مرحبة بجهود المملكة العربية السعودية لدعم الخطوة، شددت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، على أن تنفيذ اتفاق الرياض ضروري للأمن والاستقرار والازدهار في اليمن.

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وأوضحت الوزارة في بيان الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، سيلتقي مسؤولين كبارا في الحكومتين السعودية واليمنية ومعهم المبعوث الأممي مارتن غريفثس لمناقشة جهود تحقيق وقف شامل للنار في البلاد، وذلك في زيارة رسمية إلى المملكة يبدأ بها الأربعاء.

الجدير ذكره أن ليندركينغ يعمل بشكل مشترك مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفثس.

حوار معقد وحل وحيد

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت على ضرورة إنهاء النزاع في اليمن، مشددة على أن الحوار معقد إلا أنه الحل الوحيد.

وقال المبعوث الأممي مارتن غريفثس، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية المفتوحة حول اليمن، الثلاثاء، إن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

كما أضاف "أن السعودية تبذل جهودا استثنائية لوقف الحرب هناك، موضحاً أن وقف النار في اليمن سيكون له تأثير إيجابي كبير على الجانب الإنساني".

وتحدث عن شروط الحوثي، وقال إنهم يشترطون اتفاقاً حول موانئ الحديدة والمطار لوقف إطلاق النار.

تقديم تنازلات

إلى ذلك، طالب غريفثس جميع الأطراف في البلاد بتقديم تنازلات واستغلال الفرص لحل النزاع، مضيفاً "أكثر ما يقلقني هو غياب محادثات سلام يمنية شاملة".

وتطرق المسؤول الأممي إلى جهود سلطنة عمان المكثفة مؤخراً من أجل التوصل إلى وقف للنار، من خلال إرسال وزير الخارجية بدر البوسعيدي إلى صنعاء والرياض في التاسع من الشهر الحالي، وأكد أن سلطنة عُمان تبذل جهدا كبيرا في حل النزاع.

يشار إلى أن غريفثس وبعد مقاطعة حوثية له لعدة أشهر، اجتمع في 28 مايو الماضي، في مسقط بالقيادي الحوثي محمد عبد السلام، وقام بعدها بزيارة إلى صنعاء انتهت في 31 مايو، بحث خلالها خطة النقاط الأربع مع زعيم الحوثيين، بحسب ما أعلن بنفسه في مؤتمر صحافي في اليوم الأخير من الشهر الماضي (مايو 2021).

وفي الأسبوع الماضي، زار المبعوث الأممي إيران ليومين، حيث اجتمع بوزير الخارجية جواد ظريف للتباحث في الشأن اليمني.