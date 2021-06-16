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الإرياني: جميع مبادرات السلام اصطدمت بتعنت حوثي

معمر الإرياني

الإرياني: جميع مبادرات السلام اصطدمت بتعنت حوثي

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دبي - العربية.نت

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أعلن وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الأربعاء، أن جميع مبادرات السلام اصطدمت بتعنت ميليشيات الحوثي.

ونقل في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، كلمته التي ألقاها في اجتماعات الدورة العادية الـ 51 لمجلس وزراء الاعلام العرب، بالقاهرة اليوم، قائلاً "لفت إلى أن كل هذه الجهود والمبادرات انصدمت بتعنت الميليشيا الإرهابية الحوثية واستمرار رفضها لكل جهود السلام وإصرارها على التصعيد العسكري في محافظة مأرب وقصفها للمدنيين والنازحين وأيضا استمرار استهداف الأعيان المدنية في السعودية".

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كما أكد أن الحكومة تستمر في التعاطي الإيجابي مع كافة الجهود التي يقدمها الأشقاء والأصدقاء لتحقيق السلام الشامل والعادل المبني على المرجعيات الثلاث، ونوهت بمبادرة الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي حظيت بإجماع وتأييد عربي ودولي.

وشدد على حاجة اليمن إلى تضامن عربي كامل وشامل لوقف تدخلات إيران ومشروعها التدميري بالمنطقة، مضيفاً "عبرت عن الشكر والتقدير للدول الشقيقة التي وقفت معنا، مثمنا دور الأشقاء في المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، الذين وقفوا إلى جانبنا في هذه المحنة ولا زالوا يبذلون جهودا لتحقيق السلام، ودعم اليمنيين في كافة المجالات".

وتطرق الإرياني، في كلمته أمام المجلس، إلى انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومصادرتها لحرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرتها، مؤكدا أن الميليشيا عملت على تجريف واحدة من أهم التجارب العربية في مجال حرية الرأي والتعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل خاص.

كما أشار إلى أن عددا من الصحافيين لا يزالون يقبعون في سجون الميليشيا الانقلابية ويواجهون أحكاماً بالإعدام في سابقة لم تحدث في أي مكان بالعالم، وطالبت بضرورة الضغط على هذه الميليشيا لوقف انتهاكاتها بحق الإعلاميين والناشطين المدنيين.

وتحدث أيضاً عن أهمية تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك في مواجهة الآلة الإعلامية لمشروع إيران التخريبي في المنطقة وأذرعها الميليشاوية، وضرورة نقل صورة واضحة عن حقيقة هذا المشروع ومخاطره على المنطقة والعالم أجمع.

يشار إلى أن المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، أكد أمس الثلاثاء، على ضرورة إنهاء النزاع في اليمن، مبيناً أن الحوار معقد لكنه الحل الوحيد.

وقال في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته الشهرية المفتوحة حول اليمن، إن تنفيذ اتفاق الرياض يضمن حلاً للنزاع في اليمن من خلال الحوار.

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