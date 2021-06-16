فيديو صادم.. حوثيون يعتدون على مسن منعهم من سرقة أرضه

في مشهد صادم، اعتدى مسلحون حوثيون على رجل مسن في صنعاء رفض الخروج من أرضه التي حاولوا أخذها منه بالقوة، فلم تشفع له سنوات عمره الطويلة ولا شيبته عندهم.

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وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعناصر من ميليشيا الحوثي وهي تعتدي على رجل مسن في صنعاء، دخلوا في نزاع معه على قطعة أرض يسعى أحد قياديي الميليشيا للسيطرة عليها.

وأظهر التسجيل المصور مسلحي الحوثي وهم يسحبون المواطن صالح علي الويس أمام أسرته، محاولين اقتياده إلى جهة مجهولة، فيما يسمع في الفيديو أصوات نساء يستغثن معترضات على ما يجري أمامهم.

الجدير ذكره أن هذه التصرفات أصبحت معروفة عن الحوثيين، وتندرج ضمن الانتهاكات اليومية التي تمارسها الميليشيا الانقلابية على المدنيين اليمنيين في مناطق سيطرتها.