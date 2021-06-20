.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

خلال تجهيزهم لزرعها.. قتلى حوثيون بانفجار ألغام في حيس

ميليشيات الحوثيين - فرانس برس
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- فرانس برس)

خلال تجهيزهم لزرعها.. قتلى حوثيون بانفجار ألغام في حيس

الألغام حصدت المئات من النساء والأطفال في حيس بالحديدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

سقط 11 من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح بانفجار لغم داخل مقر تدريب وتجهيز شبكات الألغام في جبهة حيس جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بحسب ما نقل مركز الاعلام التابع لألوية العمالقة بأن عبوة ناسفة انفجرت أثناء تجهيز فريق هندسي شبكة ألغام إضافية لزراعتها في الريف الشمالي لمدينة حيس، مؤكدة مقتل 3 وجرح 8 بجروح بالغة جميعهم تابعون للمشرف الحوثي أبو هلال الرازحي.

عقب قمة بايدن وبوتين.. سفير روسيا يعود إلى أميركا أميركا عقب قمة بايدن وبوتين.. سفير روسيا يعود إلى أميركا

وتعد شبكات الألغام إحدى الأسلحة الرئيسية للميليشيات في اليمن، كما تشكل كابوسا يؤرق أهالي الساحل الغربي حيث حصدت المئات معظمهم أطفال ونساء في الطرقات العامة وداخل مزارعهم.

بوار الأراضي الزراعية

يشار إلى أن مئات المزارع في محيط مدينة حيس تحولت إلى أراضٍ قاحلة يغزوها التصحر، منذ أن هجرها مزارعوها خشية الألغام التي زرعتها الميليشيات، فضلا عن عمليات القصف الحوثي اليومي الذي يستهدف سكان المدينة، ويعترض طريق أي مزارع يحاول الوصول إلى مزرعته.

ونادرًا ما كان سكان القرى المحيطة بحيس يلجأون إلى أعمالٍ أخرى غير الزراعة، ما عدا اصطياد الأسماك كمهنة متوارثة، حيث تعد المزارع الخصبة في محيط المدينة أحد أهم مصادر الإنتاج الزراعي للسكان، كما شكلت مصدر رزق أساسي لآلاف الفلاحين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم
مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء
الأكثر قراءة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
قبل أن تذهب
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
اكتشف المزيد