خلال تجهيزهم لزرعها.. قتلى حوثيون بانفجار ألغام في حيس

سقط 11 من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح بانفجار لغم داخل مقر تدريب وتجهيز شبكات الألغام في جبهة حيس جنوب الحديدة.

وأفادت مصادر محلية بحسب ما نقل مركز الاعلام التابع لألوية العمالقة بأن عبوة ناسفة انفجرت أثناء تجهيز فريق هندسي شبكة ألغام إضافية لزراعتها في الريف الشمالي لمدينة حيس، مؤكدة مقتل 3 وجرح 8 بجروح بالغة جميعهم تابعون للمشرف الحوثي أبو هلال الرازحي.

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وتعد شبكات الألغام إحدى الأسلحة الرئيسية للميليشيات في اليمن، كما تشكل كابوسا يؤرق أهالي الساحل الغربي حيث حصدت المئات معظمهم أطفال ونساء في الطرقات العامة وداخل مزارعهم.

بوار الأراضي الزراعية

يشار إلى أن مئات المزارع في محيط مدينة حيس تحولت إلى أراضٍ قاحلة يغزوها التصحر، منذ أن هجرها مزارعوها خشية الألغام التي زرعتها الميليشيات، فضلا عن عمليات القصف الحوثي اليومي الذي يستهدف سكان المدينة، ويعترض طريق أي مزارع يحاول الوصول إلى مزرعته.

ونادرًا ما كان سكان القرى المحيطة بحيس يلجأون إلى أعمالٍ أخرى غير الزراعة، ما عدا اصطياد الأسماك كمهنة متوارثة، حيث تعد المزارع الخصبة في محيط المدينة أحد أهم مصادر الإنتاج الزراعي للسكان، كما شكلت مصدر رزق أساسي لآلاف الفلاحين.