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قتلى حوثيون بعملية تسلل بالحديدة.. وألغامهم تجهز على الفارين

A member of Yemen's Saudi-backed pro-government forces searches for land mines in Yemen's war-ravaged western province of Hodeida on March 1, 2021. Yemen's conflict has claimed tens of thousands of lives and displaced millions, according to international organisations, sparking what the UN calls the world's worst humanitarian crisis.
لغم ضمن شبكة ألغام حوثية في الحديدة تم تفكيكيها مؤخراً (أرشيفية)
اليمن والحوثي

قتلى حوثيون بعملية تسلل بالحديدة.. وألغامهم تجهز على الفارين

مسلحو الميليشيا الفارين من المواجهات مع الجيش في حيس وقعوا في فخاخ شبكة ألغام زرعها الحوثيون مسبقاً

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العربية.نت - أوسان سالم 

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لقي عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم وجُرح آخرون، اليوم الجمعة، إثر محاولتهم تنفيذ عملية تسلل فاشلة لاختراق خطوط التماس في قطاع حيس جنوب الحديدة، غرب اليمن.

الجيش اليمنيفي حيس (أرشيفية)
الجيش اليمنيفي حيس (أرشيفية)

وقال إعلام القوات المشتركة إن ميليشيات الحوثي استقدمت تعزيزات ومجاميع مسلحة من مناطق سيطرتها في مديرية جبل رأس ودفعت بهم باتجاه المناطق المحررة شرق مدينة حيس.

وأكد أن القوات المشتركة تصدت للعناصر الحوثية المتسللة وأوقعت في صفوفها خسائر بشرية خلال الاشتباكات التي استمرت أكثر من ساعتين.

وأشار إلى أن مسلحي الميليشيات الحوثية الفارين من المواجهات وقعوا في فخاخ شبكة ألغام زرعها الحوثيون مسبقاً، ولقوا حتفهم إثر انفجارها.

شبكة ألغام حوثية في الحديدة فتم تفكيكيها مؤخراً (أرشيفية)
شبكة ألغام حوثية في الحديدة فتم تفكيكيها مؤخراً (أرشيفية)

في سياق متصل، أخمدت القوات المشتركة، الجمعة، مصادر نيران لميليشيات الحوثي في ثلاث قطاعات جنوب الحديدة بالساحل الغربي.

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وأفاد مصدر عسكري ميداني أن الميليشيات الحوثية استهدفت بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة الأحياء والقرى السكنية في "كيلو 16" و"مدينة الصالح" شرق الحديدة، وكذلك شمال غربي مدينة الدريهمي.

وأضاف أن وحدات القوات المشتركة المرابطة بالخطوط الأمامية في تلك القطاعات تعاملت مع مصادر نيران الحوثيين برد مماثل، وتمكنت من إخماد واسكات نيران الميليشيات.

وتستمر ميليشيات الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة بشكل يومي دون اكتراث للوضع الإنساني، ضاربةً باتفاق ستوكهولم عرض الحائط.

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