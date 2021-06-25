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"إحلال حوثي".. الميليشيات تمنح الأرقام الوظيفية لعناصرها

عناصر من ميليشيات الحوثي في صنعاء - فرانس برس

"إحلال حوثي".. الميليشيات تمنح الأرقام الوظيفية لعناصرها

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أكد مصدر بوزارة التربية في صنعاء، أن ميليشيا الحوثي تقوم بإحلال عناصر تابعين لها، بدلاً من موظفي الوزارة الأصليين، ومصادرة أرقامهم الوظيفية.

وقال إن ميليشيا الحوثي تقوم بعملية تحضير الدوام يومياً وفي حال تغيب أحد الموظفين لأي ظروف كان يتم استبداله مباشرة بعناصر حوثية، وفق ما نقلته وكالة "2 سبتمبر" اليمنية.

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كما أضاف أن إحلال الوظائف لم يقتصر على الذكور فقط، بل قامت الميليشيا بتشكيل لجنة من الزينبيات مهمتهن مراقبة الدوام في المرافق الحكومية، واستبدال أي موظفة بأخرى تتبعهن. لافتاً إلى أن ميليشيا الحوثي تقوم بعملية سريعة لإحلال الموظفين، من خلال مصادرة الوظيفة وإخفاء الوثائق من وزارة الخدمة المدنية ومنح الرقم الوظيفي لعناصر يتبعونها.

هذا وكانت ميليشيا الحوثي قد سيطرت على أفراد السلك القضائي، واستبعدت الموظفين الذين لا ينتمون للميليشيات.

السيطرة على الجهاز القضائي

وأقصرت منذ خمس سنوات، الالتحاق في المعهد العالي للقضاء على عناصرها وأبنائهم دون أبناء المواطنين، لتتمكن من السيطرة الكاملة على الجهاز القضائي، الذي يقع على عاتقه إصدار الأحكام وتحديد مصير العدالة.

كما لم يقتصر نهج الحوثي على حوثنة أجهزة الدولة، بل استبدلت الأمناء الشرعيين بموالين لها، وأجبرتهم على التنازل عن مناصبهم وتسليم وثائق المواطنين التي بحوتهم.

وأيضاً، قامت بإحلال معلمين من قبلها في العديد من المدارس الكبيرة والهامة في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

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