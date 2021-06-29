منظمة حقوقية: "الحوثي" جندت نصف مليون طفل يمني

اتهمت منظمة سياج لحماية الطفولة في اليمن، الثلاثاء، ميليشيات الحوثي بتجنيد نصف مليون طفل على الأقل خلال عام 2021، عبر ستة آلاف مخيم صيفي.

وتوقعت المنظمة في بلاغ صحافي إشراك أعداد كبيرة من أطفال المراكز الصيفية في جبهات القتال المستعرة حالياً، مشددة على أن "استغلال منشآت التعليم لأهداف عسكرية جريمة حرب لا تسقط بالتقادم".

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كما دعت الانقلابيين إلى الكف الفوري عن تجنيد وإشراك الأطفال في النزاع المسلح.

استغلال جنسي

إلى ذلك أوضحت أن أطفال اليمن هم الأكثر عرضة لكافة الانتهاكات المحرمة دولياً ووطنياً، لافتة إلى أن الأطفال المجندين عرضة للاستغلال الجنسي بمختلف أشكاله.

يشار إلى أن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني كان كشف في وقت سابق أن ممثل إيران لدى الحوثيين حسن إيرلو هو من يشرف على مخرجات معسكرات التدريب التي تقيمها ميليشيات الحوثي المدعومة من طهران لاستدراج وتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال في العاصمة ‎صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها تحت غطاء "المراكز الصيفية" .

يذكر أنه في 18 يونيو الحالي، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ميليشيات الحوثي على اللائحة السوداء للدول والجماعات المنتهكة لحقوق الأطفال في مناطق النزاعات.