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اليمن.. نهب حوثي للبنوك الحكومية قبل فرارها من البيضاء

عناصر من الجيش اليمني في البيضاء (أرشيفية من فرانس برس)
اليمن والحوثي

اليمن.. نهب حوثي للبنوك الحكومية قبل فرارها من البيضاء

الإرياني : ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم منذ صباح اليوم بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني والبنوك الحكومية

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العربية. نت - أوسان سالم 

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كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، عن عمليات نهب تقوم بها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران للمصالح والبنوك في مدينة البيضاء، على وقع تقدم ميداني متسارع لقوات الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية باتجاه المدينة.

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، إن "ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تقوم منذ صباح اليوم بنهب عشرات المليارات من فروع البنك المركزي اليمني وبنك التسليف التعاوني "البنوك الحكومية" والمكاتب التنفيذية والايرادية في مدينة البيضاء "العاصمة الإدارية لمحافظة البيضاء"، على متن أطقم ونقلها إلى خارج المحافظة".

عناصر من الجيش اليمني في البيضاء
  • عناصر من الجيش اليمني في البيضاء
  • الجيش اليمني في جبهة البيضاء
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عناصر من الجيش اليمني في البيضاء
عناصر من الجيش اليمني في البيضاء
الجيش اليمني في جبهة البيضاء
الجيش اليمني في جبهة البيضاء

وأشار وزير الإعلام اليمني، إلى أن المعلومات الواردة من مصادر في المدينة تؤكد قيام قيادات ومشرفي ميليشيا الحوثي ببيع عدد من العقارات ونقل عوائلهم والفرار من مدينة البيضاء باتجاه مدينة رداع.

تقدم ميداني متسارع للجيش اليمني في البيضاء اليمن تقدم ميداني متسارع للجيش اليمني في البيضاء
الجيش اليمني على مسافة 12 كيلومتر من البيضاء.. وفرار ميليشيا الحوثي عدسة العربية الجيش اليمني على مسافة 12 كيلومتر من البيضاء.. وفرار ميليشيا الحوثي

وأضاف، أن "هذه التحركات تتم بالتزامن مع ضغوط تمارسها ميليشيا الحوثي على المشايخ والقبائل في المديريات الخاضغة لسيطرتها بمحافظة البيضاء لحشد المقاتلين وتعزيز جبهاتها المنهارة".

في السياق، أكد المركز الإعلامي للجيش اليمني، الثلاثاء، إن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية تواصل التقدم في المحور الشرقي وتحرر مواقع ومرتفعات استراتيجية جديدة ضمن الحدود الإدارية لمركز محافظة البيضاء.

يأتي ذلك بعد ساعات من استكمال تأمين مثلث وجبل الجماجم الاستراتيجي وتحرير جبلي (العلي والسَلَم)، في تقدمات ميدانية متسارعة بمحافظة البيضاء.

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