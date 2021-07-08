.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انتهاكات الحوثي ضد المدنيين مستمرة.. 2508 بـ3 أشهر

حوثيون في صنعاء (أرشيفية من فرانس برس)

انتهاكات الحوثي ضد المدنيين مستمرة.. 2508 بـ3 أشهر

شبكة حقوقية يمنية وثقت انتهاكات الميليشيات في 12 محافظة

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم

نشر في: آخر تحديث:

وثقت شبكة حقوقية يمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي 2508 انتهاكاً ضد المدنيين خلال الربع الثاني من العام الحالي في 12 محافظة يمنية هي مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة.

ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها نشرته، اليوم الخميس، مقتل 291 مدنياً بينهم 31 طفلًا و36 امرأة، وإصابة 403 آخرين، بينهم 42 طفلاً و56 امرأة، بنيران ميليشيا الحوثي في الربع الثاني من العام الحالي.

الجيش اليمني يصد هجوما معاكساً للحوثي في الزاهر والحازمية اليمن الجيش اليمني يصد هجوما معاكساً للحوثي في الزاهر والحازمية

كما سجل الفريق الميداني للشبكة اختطاف الانقلابيين وتعذيب 846 مدنياً، بينهم 314 تم إخفاؤهم قسرياً، فيما لقي 11 آخرين حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون الميليشيا.

ومن بين المختطفين 26 طفلاً تحت السن القانوني و12 امرأة و65 ناشطاً حقوقياً وسياسياً و18 كادراً طبياً و9 رجل أعمال و9 من وجاهات المجتمع وزعماء القبائل و206 من فئات العمال، إضافة إلى اعتقال 73 تربوياً و103 آخرين.

إلى ذلك بلغت الاعتداءات التي ارتكبها الحوثيون في ذات الفترة على المنشآت العامة 128، و480 على الممتلكات الخاصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات وداعاً لبرامج الحمية.. علماء يكتشفون جينات "النحافة"!
أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا أزمة الليزر.. لجنة أوروبية تنتصر لحارس الدنمارك ضد إنجلترا
الأكثر قراءة
"فتاة تيك توك الجديدة" تثير غضباً.. مصر تتحرك بعد بلاغ
حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة حارس مايكل جاكسون.. هذه حقيقة "الغرفة السرية للأطفال"
هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر! هذا ما يحصل اذا تناولت الزنجبيل يومياً لمدة شهر!
لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت لن تصدق السبب..مصري يلقي ابن صديقه حيا بترعة ويتركه يموت
إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض إسرائيل تكشف ضعف فعالية لقاح فايزر ضد متغيّر دلتا.. والشركة تعترض
السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات السيطرة على حريق إثر انفجار على متن سفينة في دبي.. ولا إصابات
قبل أن تذهب
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
بعد فشل القوات الأفغانية.. هل تنجح الحشود الشعبية في وقف زحف طالبان؟
اكتشف المزيد