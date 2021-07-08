انتهاكات الحوثي ضد المدنيين مستمرة.. 2508 بـ3 أشهر

وثقت شبكة حقوقية يمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي 2508 انتهاكاً ضد المدنيين خلال الربع الثاني من العام الحالي في 12 محافظة يمنية هي مأرب، الجوف، الحديدة، إب، ذمار، البيضاء، الضالع، حجة، عمران، صنعاء، أمانة العاصمة، ريمة.

ورصدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها نشرته، اليوم الخميس، مقتل 291 مدنياً بينهم 31 طفلًا و36 امرأة، وإصابة 403 آخرين، بينهم 42 طفلاً و56 امرأة، بنيران ميليشيا الحوثي في الربع الثاني من العام الحالي.

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كما سجل الفريق الميداني للشبكة اختطاف الانقلابيين وتعذيب 846 مدنياً، بينهم 314 تم إخفاؤهم قسرياً، فيما لقي 11 آخرين حتفهم أثناء تعذيبهم في سجون الميليشيا.

ومن بين المختطفين 26 طفلاً تحت السن القانوني و12 امرأة و65 ناشطاً حقوقياً وسياسياً و18 كادراً طبياً و9 رجل أعمال و9 من وجاهات المجتمع وزعماء القبائل و206 من فئات العمال، إضافة إلى اعتقال 73 تربوياً و103 آخرين.

إلى ذلك بلغت الاعتداءات التي ارتكبها الحوثيون في ذات الفترة على المنشآت العامة 128، و480 على الممتلكات الخاصة.