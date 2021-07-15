شاهد.. تحرير مديرية رحبة بمأرب وتأمينها بعد طرد الحوثيين

نشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الخميس، مشاهد لتحرير عدد من المواقع التي كانت تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في مديرية رحبة، جنوب غرب محافظة مأرب.

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في السياق، أكد قائد جبهة مراد، العميد الركن حسين الحليسي، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية حررت، أمس الأربعاء، مديرية رحبة وأطراف مديرية ماهلية جنوب غرب محافظة مأرب، في عملية عسكرية نوعية.

وأضاف الحليسي، في تصريح مصور نشره، الخميس، المركز الإعلامي للجيش اليمني، من الخطوط الأمامية بجبهة رحبة، أن قوات الجيش استكملت تأمين المواقع الاستراتيجية المحررة وتعمل حالياً على تطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا الحوثية بكثافة في الجبال والطرقات الرئيسية والفرعية.

وأكد أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي بين قتيل وجريح وأسير، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وأشار إلى أن المعركة مستمرة ولن تتوقف حتى دحر العدو الحوثي من كل شبر في المحافظة.

وقال قائد جبهة مراد: "العدو الحوثي هو من اعتدى علينا في مناطقنا وانتهك حرمات الناس، وسندافع عن أرضنا وعرضنا وبلادنا مهما كان الثمن".

ووجه رسالة تحذير إلى الأهالي في مناطق سيطرة الميليشيا: "نقول لإخواننا الذين يدفعون بأولادهم لقتالنا: نحذّركم من مغبّة المشاركة في جرائم هذه العصابة السلالية الدموية".

وعبّر قائد جبهة مراد، عن شكره وتقديره للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية لوقوفهم إلى جانب اليمنيين، شاكراً الدور المفصلي الذي يقوم به صقور الجو في إسناد معركة دحر العدوان الحوثي.