شاهد.. تعز تتحدى حرب وحصار الحوثي بمهرجان فني حاشد

في مدينة تعز اليمنية التي تعاني من الحرب والحصار الحوثي المفروض عليها منذ ست سنوات، احتشدت جماهير غفيرة في مهرجان فني، مساء الأربعاء، احتفاء بعيد الأضحى المبارك، في رسالة تحدٍّ وأمل.

وأحيا مهرجان قلعة القاهرة العيدي الرابع تحت شعار "فرحة واحدة.. وقلب واحد"، في يومه الثاني، الفنان اليمني عمار العزكي، وسط حضور لافت من الجنسين، الذين اهتزت مدرجات قلعة القاهرة التاريخية بتفاعلهم غناء ورقصا وتصفيقا.

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وبدا مشهد الاحتفال الذي تستضيفه مدينة تعز للمرة الرابعة، وسط الحرب والحصار، زاهيا بكل الألوان، ونبشا في ذاكرة المدينة العريقة حسب ما كتب ناشطون، بينما كانت الأمواج تتمايل على إيقاع مقطوعات فنية بصوت الفنان عمار العزكي، ومصاحبة فرقتي الموسيقى والفلكلور التابعتين لمكتب الثقافة بالمحافظة.







وسيذهب نصف عائدات المهرجان لصالح مرضى السرطان، في رسالة إنسانية نالت إعجابا واسعا.







وقال مدير مكتب الثقافة في تعز، عبد الخالق سيف، إن مهرجان هذا العام "حمل رسالة إنسانية معبرة عن الأمل من خلال تبرعه بنصف عائداته لصالح مرضى السرطان ومركز الأمل في المدينة، وكذا رسالة الحياة المعبرة عن المحبة والسلام".

وأضاف "لم يحدث خلال السنوات الثلاث السابقات من عمر مهرجان قلعة القاهرة العيدي أن شهد المهرجان حضورا جماهيرا كبيرا جدا من أول أيام المهرجان والعيد إلا في مهرجان قلعة القاهرة الرابع يوليو2021 الذي افتتحناه بهذا الحشد العظيم لجمهور المحبة والثقافة".

وأوضح سيف أن هذا الجمهور الرائع دائما ما يلقم حجرا في فم كل الحاقدين على تعز والفعل الثقافي المتجذر فيها، بحسب تعبيره.

ويشهد المهرجان المقرر أن تستمر فعالياته حتى خامس أيام عيد الأضحى، فقرات فنية متنوعة تعبّر عن عودة الحياة إلى مدينة تعز المحاصرة، من جراء الحرب، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وفرقة الفلكلور التابعتين لمكتب الثقافة.