مقتل 5 حوثيين وإصابة آخرين في إحباط محاولة تسلل جنوب الحديدة

قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، الأحد، إن خمسة حوثيين لقوا مصرعهم وجرح آخرون، على أيدي القوات المشتركة التي أحبطت محاولة من جانبهم للتسلل إلى خطوط التماس شرق التحيتا جنوب مدينة الحديدة اليمنية.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن "القوات اشتبكت مع العناصر الحوثية بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، انتهت بمصرع خمسة عناصر من المليشيات الحوثية وجرح أخرون".وقتل ثلاثة من عناصر الحوثيين، السبت، على أيدي القوات المشتركة شرق مدينة الحديدة.

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شاهد.. خسائر بشرية حوثية بالعشرات في جبهات مأرب

وتكبدت ميليشيا الحوثي، خلال الساعات الماضية، خسائر بشرية ومادية كبيرة في جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وبحسب مصادر ميدانية، سقط عشرات العناصر الحوثية بينهم قيادات ميدانية بارزة في أعنف معارك تشهدها جبهات مأرب، بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية.

ونشر المركز الإعلامي للجيش اليمني، مساء الأحد، مقطع فيديو لجانب من الخسائر البشرية التي منيت بها الميليشيات الحوثية بجبهة الكسارة غرب مأرب.

كما نشر فيديو آخر يوضح تفاصيل الهزيمة التي منيت بها الميليشيا بجبهات غرب مأرب.

وأكد المركز أن ميليشيا الحوثي تكبّدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح بنيران الجيش وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة المشجح غرب مأرب.

ونقل عن مصدر عسكري أن ميليشيا الحوثي هاجمت أحد المواقع العسكرية في الجبهة إلا أن الجيش والمقاومة تصدوا لها وأجبروها على التراجع والفرار بعد مصرع ما لا يقل عن 17 من عناصرها وجرح آخرين، إضافة إلى تكبّدها خسائر أخرى في العتاد منها تدمير طقم يحمل ذخائر.

وبالتزامن، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات الميليشيا في الجبهة ومحيطها ونتج عنها تدمير 3 عربات مدرعة و6 أطقم ومصرع جميع من كانوا على متنها وتدمير ما عليها من أسلحة وذخائر.

كما نفذت قوات الجيش اليمني، الأحد، كميناً محكماً استهدف مجموعة من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، أثناء محاولتها التسلل باتجاه موقع عسكري في منطقة اليعيرف شمال غرب محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري أن الكمين أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 12 عنصراً حوثياً وجرح آخرين، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد.

وأضاف أن الجيش استعاد طقماً حوثياً بما عليه من عتاد، إضافة إلى أسلحة وذخائر أخرى متنوعة كانت بحوزة الميليشيا.

تعز.. مقتل 3 مدنيين بقذائف حوثية استهدفت حيا سكنيا

وقتل ثلاثة مدنيين، مساء الأحد، جراء قصف شنته ميليشيا الحوثي على أحياء سكنية في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن.

وأكدت مصادر محلية وطبية أن الميليشيا الحوثية شنت قصفًا بالمدفعية الثقيلة على حي الشماسي شمال شرق مدينة تعز، ما أسفر عن مقتل ثلاثة شباب.



وذكرت المصادر أن ضحايا القصف الحوثي هم: حسين جعفر، وعبدالله العبسي، وحماده القباطي، وجميعهم تعرضوا لإصابات مباشرة قاتلة بقذائف فارقوا على إثرها الحياة.

يأتي ذلك غداة، إصابة طفلين شقيقين وامرأة ورجل، في عمليتي قصف وقنص نفذتهما الميليشيا الحوثية بريف ومدينة تعز.

وكان تقرير حقوقي حديث كشف عن سقوط أكثر من (17326) مدنيا بين قتيل وجريح في محافظة تعز، على يد ميليشيا الحوثي، خلال الفترة من مارس 2015م وحتى نهاية 2020، بينهم (3916) طفلا و(1527) امرأة و(1053) مسن.

وأوضح التقرير الصادر عن مركز تعز الحقوقي (مستقل)، أن الأرقام والاحصائيات الموثقة تشير إلى أن (3590) مدنيا بينهم (761) طفلا و(347) امرأة و(289) مسنا قتلوا وأصيب (13736) أخرين بينهم (3155) طفلا و(1180) امرأة و(764) مسنا جراء أعمال القصف والقنص التي نفذتها ميليشيا الحوثي خلال ست سنوات من حربها على تعز.