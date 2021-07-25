.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن وسط اليمن

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، على تفجير منزل أحد المواطنين في محافظة البيضاء وسط اليمن.
المنزل الذي فجره الحوثيون في البيضاء
اليمن والحوثي

فيديو.. ميليشيا الحوثي تفجّر منزل مواطن وسط اليمن

وفق تقرير حقوقي حديث، قام الحوثيون بتفجير أكثر من 816 منزلاً في مختلف محافظات اليمن منذ 2014

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

أقدمت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الأحد، على تفجير منزل أحد المواطنين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأفاد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بأن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران قامت بتفجير منزل المواطن حسين صالح البرماني الحميقاني بمديرية الزاهر آل حميقان بمحافظة البيضاء.

المنزل قبل وبعد تفجيره
المنزل قبل وبعد تفجيره

وقال الإرياني في تغريدات على صفحته بموقع تويتر، إن "ميليشيا الحوثي عمدت إلى تفجير منازل المواطنين على طريقة التنظيمات الإرهابية (داعش، القاعدة)، وإرهاب المواطنين والانتقام الممنهج من كل من يخالفها الرأي".

وأشار إلى أن منظمات حقوقية وثقت تفجير ميليشيا الحوثي الإرهابية أكثر من 816 منزلاً في مختلف المحافظات منذ انقلابها على الدولة، بالإضافة لتدميرها قرى بشكل كامل. ولفتت إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعي الميليشيا لتهجير المواطنين قسرياً من منازلهم ومناطقهم، واستبدالهم بموالين لها تنفيذاً "لمخطط التغيير الديمغرافي بمناطق سيطرتها".

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي، وفي مقدمتها تفجير منازل المواطنين باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية، وإدراج ميليشيا الحوثي وقيادتها ضمن قوائم الإرهاب، وضمان عدم إفلاتها من العقاب.

ودأبت ميليشيا الحوثي على تفجير منازل المناهضين لمشروعها الانقلابي وذلك ضمن أساليبها الإجرامية لإرهاب المواطنين والمناهضين لها في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها بقوة السلاح.

أكثر من 4100 انتهاك حوثي في القطاع الصحي خلال 4 سنوات اليمن اليمن والحوثي أكثر من 4100 انتهاك حوثي في القطاع الصحي خلال 4 سنوات

ووفق تقرير حديث لـ"الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل"، وهي مؤسسة غير حكومية، فإن ميليشيات الحوثي فجرت أكثر من 816 منزلاً في مختلف محافظات اليمن منذ انقلابها على الدولة في أواخر 2014.

وأوضحت الهيئة أن "أكثر المحافظات تضرراً في تفجير المنازل هي محافظة تعز مع 151 منزلاً، تليها محافظة البيضاء (124 منزلاً) ثم محافظة اب (120 منزلاً) وغيرها من المحافظات".

وتلجأ ميليشيات الحوثي إلى تفجير منازل معارضيها، في سياق التهجير القسري وإرهاب وتركيع بقية السكان والانتقام من الخصوم، وفق توصيف تقرير حقوقي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد المفاجأة التي شعر بها أول عربي فاز بذهبية في طوكيو شاهد المفاجأة التي شعر بها أول عربي فاز بذهبية في طوكيو
ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها ما زالت بالمستشفى.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات حالتها
الأكثر قراءة
بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء بعد تشردها في الشارع.. صور فنانة مصرية في دار إيواء
وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح! وفاة طالبة مصرية بامتحان الثانوية.. والتعليم توضح!
بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها بالصور .. بناية مائلة في مصر والسلطات تخليها من ساكنيها
المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر المريخ.. جهاز يكشف ما لا يصدق داخل الكوكب الأحمر
جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين جهاز غالاكسي الجديد.. مفاجأة قد تصدم المستخدمين
تفاصيل صادمة عن قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. النيابة تكشف تفاصيل صادمة عن قاتلة زوجها بسبب نفقات العيد.. النيابة تكشف
قبل أن تذهب
روحاني يستجيب لاحتجاجات الأحواز.. ويعد بفتح السدود
روحاني يستجيب لاحتجاجات الأحواز.. ويعد بفتح السدود
اكتشف المزيد