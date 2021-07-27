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بينهم قيادات.. مقتل 13 حوثياً في هجوم على غرب مأرب

الجيش اليمني - أرشيفية

بينهم قيادات.. مقتل 13 حوثياً في هجوم على غرب مأرب

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أحبط الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، هجوماً فاشلاً لميليشيا الحوثي الانقلابية، بجبهة المشجح غرب مأرب، وأسفر عن مقتل أكثر من 13 مسلحا من الميليشيا، بينهم قيادات ميدانية، وجرح عشرات آخرين.

الجيش اليمني يطرد ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في مأرب اليمن الجيش اليمني يطرد ميليشيا الحوثي من عدة مواقع في مأرب

وقال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الثالثة "إن الميليشيا الحوثية شنّت هجوما استمر لعدة ساعات على مواقع عسكرية بجبهة المشجح، إلا أن أبطال الجيش الوطني والمقاومة تمكنوا من صد الهجوم وأجبروها على التراجع والفرار بعد أن كبدوها خسائر فادحة في العتاد والأرواح"، بحسب وكالة الأنباء اليمنية.

كما أضاف "إن مدفعية الجيش شنت بالتزامن مع هذه الهجمات قصفاً مكثفاً على مواقع وتجمعات وتعزيزات الميليشيا، وتمكنت من قتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا".

طرد عناصر حوثية

وكان مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أكد أمس الاثنين، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من طرد عناصر من ميليشيا الحوثي من عدّة مواقع في المنطقة، بعد معارك شرسة ألحقت بالميليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

كما أضاف أن عناصر الجيش ألقوا القبض على مجموعة من عناصر الميليشيا، واستعادوا أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

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