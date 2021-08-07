.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

جرائم الحوثي.. قتل وتهجير وخوف في حيس بالحديدة

عناصر من ميليشيات الحوثي في الحديدة (أرشيفية- رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي في الحديدة (أرشيفية - رويترز)

جرائم الحوثي.. قتل وتهجير وخوف في حيس بالحديدة

التصعيد الحوثي طال مناطق متفرقة جنوب الحديدة ومنها مدينة التحيتا

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت - أوسان سالم 

نشر في: آخر تحديث:

نفّذت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، حملة تهجير قسري للسكان من منازلهم في أطراف مديرية حيس جنوب الحديدة بالساحل الغربي اليمني.

وذكرت مصادر محلية، أن الميليشيات قامت بتهجير المواطنين من مساكنهم في القرى الواقعة شرق وادي عرفان، واتخذت منها سكناً لعناصرها ومقرات لإدارة أعمالها الإرهابية ضد المدنيين في البلدات المجاورة.

الحديدة.. ميليشيات الحوثي تقصف مناطق سكنية اليمن الحديدة.. ميليشيات الحوثي تقصف مناطق سكنية

في السياق، استهدفت الميليشيات الحوثية الطرقات العامة ومنازل المواطنين في منطقة بيت مغاري غرب حيس، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة المتوسطة، وأثارت الهلع في صفوف المدنيين.

إلى ذلك، رصدت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، 60 خرقاً وانتهاكاً ارتكبتها ميليشيات الحوثي، خلال الساعات الماضية، في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، غربي البلاد.

خروقات وانتهاكات

ونقل إعلام القوات المشتركة عن مصادر عسكرية ميدانية، قولها، إن الخروقات والانتهاكات الحوثية تنوعت بين تحليق طائرات الاستطلاع وعمليات القصف المدفعي والاستهداف بالأسلحة المتوسطة والقناصة، طالت الأعيان المدنية ومزارع المواطنين.

الدمار إثر قصف الحوثيين حي المنظر السكني في مدينة الحديدة
الدمار إثر قصف الحوثيين حي المنظر السكني في مدينة الحديدة

وأوضحت المصادر أن التصعيد الحوثي طال مناطق متفرقة جنوب الحديدة ومنها مدينة التحيتا ومنطقة الجبلية وبلدة الفازة، إضافة إلى مناطق عدة من مديرية حيس.

وفي سياق الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين، أصيب طفل في السادسة عشرة من عمره برصاص الميليشيات أثناء تواجده في الشارع العام بمدينة حيس، ونقل على إثرها إلى أحد المشافي لتلقي الإسعافات الأولية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سر السبحة الحمراء التي لم تفارق يد دلال عبد العزيز سر السبحة الحمراء التي لم تفارق يد دلال عبد العزيز
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
الأكثر قراءة
أثارت ضجة بمصر.. أثارت ضجة بمصر.. "فتاة الفستان": هددوني بالرسوب ونفذوا
وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ بيريرا.. طرده جيسوس ووصف مدرب اتحاد جدة بـ "المريض"
جريمة جريمة "فتاة العمل الخيري" في مصر.. مفاجأة غير متوقعة!
خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها خرجت من المستشفى.. زوج ياسمين عبدالعزيز يكشف حالتها
فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة فيديو رهيب.. من يعرف هذه القاتلة يخبر الشرطة
قبل أن تذهب
ثلاث عواصم بسقوط إحداها.. يفتح فصل جديد في المواجهة مع طالبان
ثلاث عواصم بسقوط إحداها.. يفتح فصل جديد في المواجهة مع طالبان
اكتشف المزيد