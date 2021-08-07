قتلى بغارات للتحالف استهدفت تجمعات حوثية في مأرب

أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية اليوم السبت أن عددا من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي سقطوا بنيران الجيش وطيران التحالف في جبهة رحبة بمحافظة مأرب.

إلى هذا، أوضح المركز في بيان أن طيران تحالف دعم الشرعية استهدف بغارتين تجمعات حوثية في جبهة رحبة ونتج عنهما سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات، كما استهدف بغارة أخرى عربة مدرعة مما أدى لتدميرها ومقتل طاقمها.

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وأضاف أن مدفعية الجيش استهدفت في الوقت ذاته تحركات للحوثيين في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، وألحقت بهم خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم قتالي ومقتل جميع من كانوا على متنه.

وأمس الجمعة، أعلنت قوات الجيش اليمني، عن كسر هجوم لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن عناصر الجيش والمقاومة رصدوا محاولة مجاميع من ميليشيات الحوثي مهاجمة أحد المواقع العسكرية في جبهة رحبة وكانوا لها بالمرصاد.

كما أكد أن الاشتباكات انتهت بمصرع جميع تلك العناصر المهاجمة.

بالتزامن، استهدفت مدفعية الجيش مواقع وتحركات الميليشيات على امتداد الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الميليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها، بحسب المركز.

كما استهدف طيران تحالف دعم الشرعية، في الجبهة ذاتها تجمعات متفرقة للميليشيا الحوثية وألحق بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.