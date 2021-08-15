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الجيش اليمني يحبط عدة هجمات وتحركات حوثية في مأرب

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الجيش اليمني في مأرب
الجيش اليمني في مأرب

الجيش اليمني يحبط عدة هجمات وتحركات حوثية في مأرب

مدفعية الجيش استهدفت تحركات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جبهتي الكسارة ومحزام ماس

العربية.نت - أوسان سالم 

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أحبطت قوات الجيش اليمني، السبت، عدة هجمات وتحركات لميليشيا الحوثي الانقلابية في أطراف محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن مدفعية الجيش استهدفت تحركات ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهتي الكسارة ومحزام ماس وكبّدتها خسائر في العتاد والأرواح.

كما صدت قوات الجيش اليمني، هجوم حوثي، في محاولة لاستعادة مواقع خسرتها في جبهة المشيريف بمديرية رحبة جنوبي محافظة مأرب .

عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة
عناصر من الجيش اليمني في مأرب - المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة

وأوضح مصدر عسكري أن القوات تصدت لهجوم الحوثيين، في الوقت الذي شنّت مقاتلات التحالف غارات عدة في المنطقة، بالإضافة إلى مواقع أخرى للحوثيين في جبهة الكسارة والمشجح، غرب المحافظة، مؤكداً صد الهجوم وتكبيد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد.

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وتصاعدت العمليات القتالية في جبهات محافظة مأرب الجنوبية والغربية، بالتزامن مع شن سلسلة من الغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، التي طالت مواقع وتعزيزات للميليشيات إلى جانب مأرب، جبهات الجوف وصعدة والبيضاء، حيث تم إبادة أنساق حوثية تم الدفع بها إلى محارق ومعارك خاسرة تشهدها تلك المناطق منذ مطلع العام الجاري.

وتحاول الميليشيات استعادة المناطق التي خسرتها مؤخرا، مثل جبل ملبودة في كسارة مأرب، وجبل الابزخ في رحبة، لكنها لم تحقق أي تقدم رغم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة التي تتكبدها يومياً.

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