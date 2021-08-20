.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

صراخ معتقلين وتعذيب.. تراث صنعاء سجون للحوثي

  • الخط
Yemeni fighters loyal to the Iran-backed Houthis raise their weapons during a rally in the capital Sanaa, on May 20, 2021. (AFP)
من ميليشيا الحوثي (فرانس برس)

صراخ معتقلين وتعذيب.. تراث صنعاء سجون للحوثي

معتقلات داخل أبنية في العاصمة المصنفة على قائمة التراث العالمي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تستمر معناة المعتقلين في سجون ميليشيا الحوثي يوماً بعد يوم، وفي جديد فصولها أن أفاد سكان يقطنون في مدينة صنعاء القديمة بأن الانقلابيين استحدثوا سجوناً سرية داخل أبنية في المدينة المصنفة على قائمة التراث العالمي.

اليمن.. أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثي اليمن اليمن.. أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثي

وقال السكان إن المليشيا استحدثت إحدى هذه السجون في مبنى يقع في"حارة العلمي" وسط صنعاء القديمة وقامت بنقل عدد من المختطفين إلى هذا السجن ثم تعذيبهم.

صراخ وأصوات تعذيب

كما أكد الناس أنهم كانوا يسمعوا باستمرار صراخ المعتقلين إلى جوار المبنى الذي يقع بداخله السجن، إلا أنهم لم يتوقعوا أن تكون الأصوات صادرة عن أشخاص يتعرضون للتعذيب.

وأفادوا بأنهم حين قرروا الاستفسار عن مصدر تلك الأصوات، شددت المليشيا الحراسة على المنزل حتى تبين للسكان أن المبنى أصبح سجنا سريا.

وبحسب الشهود فإن المليشيا الحوثية أقامت هذه السجون داخل أبنية تابعة لموالين لها سمحوا لها باستخدام منازلهم لأغراض لا إنسانية، على الرغم من تحذير منظمة هيومن رايتس ووتش للمليشيا سابقا من إبقاء أي مظاهر مسلحة بعيدة عن المدينة التاريخية.

من صنعاء (رويترز)
من صنعاء (رويترز)

الجدير ذكره أن فصول الميليشيا اللا إنسانية لا تقف عند هذا الحد، فقد أفادت مصادر مطلعة بأن الحوثيين قد غرروا ببعض السجناء بالعفو عنهم وحل قضاياهم مقابل زجّهم في جبهات القتال.

وقد سبق وأن أفرجت ميليشيا الحوثي عن عشرات السجناء المحكوم عليهم، سواء بالإعدام أو السجن لسنوات، ودفعت بهم إلى المناطق المشتعلة، ليعود أغلبهم إلى أهاليهم جثثاً هامدة في صناديق الموت.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اليابان تخطط لجلب تراب من المريخ.. والسبب! اليابان تخطط لجلب تراب من المريخ.. والسبب!
إصابة أخرجته من المنافسة.. دموع عمر السومة تقلب التواصل إصابة أخرجته من المنافسة.. دموع عمر السومة تقلب التواصل
الأكثر قراءة
قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية قصة طبيب أفغاني وكيف علموا بسقوطه من الطائرة الأميركية
بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية بهدف السرقة.. طالب مصري يقتل حارس مدرسته بحيلة شيطانية
طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص طالبان تخرج حاكم ولاية سابق الى الشارع وترديه بالرصاص
الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى الكويت تستأنف الطيران المباشر مع مصر و5 دول أخرى
دراسة محبطة.. سلالة دلتا تضعف اللقاح بعد 3 شهور فقط! دراسة محبطة.. سلالة دلتا تضعف اللقاح بعد 3 شهور فقط!
فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة فظائع طائرة الرعب.. لاعب كرة شهير في أفغانستان سقط جثة
قبل أن تذهب
متعاون مع قوات التحالف في أفغانستان يروي للعربية تفاصيل هروبه
متعاون مع قوات التحالف في أفغانستان يروي للعربية تفاصيل هروبه
اكتشف المزيد