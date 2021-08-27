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مصرع أكثر من 20 حوثياً بغارات لطيران التحالف بالجوف

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اليمن والحوثي

مصرع أكثر من 20 حوثياً بغارات لطيران التحالف بالجوف

مدفعية قوات الجيش اليمني تستهدف مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بجبهة ماس غربي مأرب

العربية. نت - أوسان سالم 

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لقي أكثر من 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم، اليوم الجمعة، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمالي شرق اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن الغارات استهدفت تجمعاً للميليشيا الحوثية في جبهة الشهلا شرق حزم الجوف، مؤكداً مصرع جميع تلك العناصر التي يزيد عددها عن 20 مسلحاً.

ونقل المركز عن مصدر عسكري، قوله، إن الغارات أسفرت أيضاً عن تدمير عربة مدرعة وأطقم تابعة للميليشيا الحوثية كانت متواجدة في ذات المكان.

وكان طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف بعدّة غارات جوية تجمعات وتعزيزات للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مارب.

كما استهدفت مدفعية قوات الجيش اليمني، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي بجبهة ماس، غربي مأرب.

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