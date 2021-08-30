الإرياني: الحكومة ستلاحق كل من اشترك أو تماهى مع الحوثي

حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من التعامل مع أشخاص وكيانات تابعة لميليشيا الحوثي، مشيراً إلى أنها تنفذ جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة.

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وأوضح في سلسلة تغريدات عبر حسابه في تويتر، أن التعامل مع الكيانات التابعة للحوثيين يعتبر اشتراكاً فيما ترتكبه الميليشيا من جرائم سيعاقب مرتكبوها ولا تسقط بالتقادم.

كذلك، أكد أن الحكومة اليمنية تتخذ كافة الإجراءات لملاحقة من اشترك أو تماهى مع الحوثيين بأي شكل، جنائياً وقضائياً على مختلف الأصعدة محلياً ودولياً ووضعهم كيانات وأفرادا على القوائم السوداء للمطلوبين داخليا وخارجيا.

١-اعلان تحذيري

نظرا لانتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي، واشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون اي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 30, 2021

يذكر أن ميليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين ونهب ممتلكاتهم والسطو على أملاك الدولة في اليمن، حيث لم تسلم مؤسسة أو قطاع من عبثها.

وكانت منظمة حقوقية يمنية وثقت أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب وحدها والخاضعة لسيطرة الميليشيا، خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.