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الجيش اليمني: مقتل 10 حوثيين في جبهة الشهلا بالجوف

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الجوف (سبأ نت)
الجوف (سبأ نت)

الجيش اليمني: مقتل 10 حوثيين في جبهة الشهلا بالجوف

دبي - العربية.نت 

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كسر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، اليوم الخميس، هجوماً لملييشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف.

وأكد مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن المعارك انتهت بفرار ميليشيا الحوثي نحو منطقة بير المزاريق بعد مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصرها وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عربة وإعطاب أخرى بقصف دقيق لمدفعية الجيش.

مصرع أكثر من 20 حوثياً بغارات لطيران التحالف بالجوف اليمن اليمن والحوثي مصرع أكثر من 20 حوثياً بغارات لطيران التحالف بالجوف

يشار إلى أن أكثر من 20 عنصراً من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم، في 27 أغسطس، بغارات لطيران تحالف دعم الشرعية شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، شمال شرقي اليمن.

انتفاضة قبلية

يذكر أن محافظة الجوف، شهدت مطلع يوليو الفائت، انتفاضة قبلية مسلحة ضد ميليشيا الحوثي، في أربع مديريات بينها مدينة الحزم عاصمة المحافظة، على خلفيات انتهاكات ومضايقات حوثية بحق أبناء القبائل.

كما يشار إلى أن انتفاضة القبائل تركزت في مديريات قريبة من ريف العاصمة صنعاء، ومحافظة عمران.

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