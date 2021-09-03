مقتل القيادي بالميليشيات محمد حسين الحوثي بغارة في مأرب

أفادت مصادر يمنية، فجر الجمعة، بمقتل القيادي في الميليشيات محمد حسين الحوثي المقرب من زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي في غارة جوية بمأرب.

كانت مصادر عسكرية في الجيش اليمني قد قالت إن عددا من عناصر ميليشيا الحوثي قتلت، الأربعاء، بنيران قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، جنوب غرب محافظة مأرب.

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قتلى وجرحى من الحوثي بكمين للجيش

إلى هذا، استدرجت قوات الجيش مجموعة من عناصر الميليشيا الحوثية، حاولت التسلل باتجاه مواقع في جبهة رحبة، واستهدفتها. وأسفر الكمين عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف الميليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف مواقع متفرقة لميليشيا الحوثي، في محيط محافظة مأرب، وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد.

الجيش اليمني يتقدم في مأرب

من جانبه، أكد الناطق باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي أن الجيش اليمني تقدم في مختلف جبهات القتال في مأرب، بعد صد هجوم حوثي، نافياً تقدم الميليشيا باتجاه مركز مديرية الرحبة.

يذكر أن الحوثيين الموالين لإيران يشنون منذ شهر فبراير حملة عسكرية من أجل التقدم نحو مدينة مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة وواشنطن، فضلا عن منظمات إنسانية وقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

إلا أن الميليشيات التي لم تنجح من تحقيق تقدم وسط مقاومة شعبية وعسكرية لها، تواصل هجماتها طمعاً بالسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط.