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الحديدة.. شاهد نزوح عشرات العائلات بسبب قصف حوثي

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نازحو الحديدة (أرشيفية)
نازحو الحديدة (أرشيفية)

الحديدة.. شاهد نزوح عشرات العائلات بسبب قصف حوثي

الحوثي تهدف إلى الاستيلاء على المنازل لاتخاذها مقرات لها

دبي - العربية.نت

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في انتهاك جديد وصارخ، شرّدت ميليشيا الحوثي عشرات المزارعين من منازلهم في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غربي البلاد.

وكشفت مصادر محلية أن الميليشيا باغتت عدداً من الأسر في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بقصف عدواني مكثف بقصد إجبارهم على النزوح للاستيلاء على منازلهم.

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كما أظهرت مقاطع مصورة عدداً من الأسر تفر هاربة من منازلها خشية تعرضها لقصف الميليشيا الذي طال أيضاً مزارع وطرقات يتحرك فيها المدنيون باستمرار.

القصف شرّد آلاف الأسر

إلى ذلك، اتجهت الأسر المشردة قسراً من منازلها إلى مديرية الخوخة المحررة حيث تجد هنالك المأوى والمساعدات في مخيمات النزوح.

‏وخلال فترات متقاربة اختارت آلاف الأسر ذات الطريق من مديريات مختلفة في الساحل الغربي نتيجة عدوانية الحوثيين ضد المدنيين والمناطق السكنية.

يشار إلى أن ميليشيات الحوثي رفعت من وتيرة خروقاتها السافرة للهدنة الأممية في الحديدة عبر علميات القصف والانتهاكات المستمرة بحق المدنيين.

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