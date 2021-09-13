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خسائر فادحة لميليشيات الحوثي غرب مأرب.. ومقتل قيادات

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Houthi militants during the funeral procession for militants killed in battles with government troops in the Marib region, on March 23, 2021 in the capital Sanaa. (AFP)
عناصر من ميليشيات الحوثي (أرشيفية- فرانس برس)

خسائر فادحة لميليشيات الحوثي غرب مأرب.. ومقتل قيادات

دبي- العربية.نت

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تكبدت ميليشيات الحوثي التي تشن منذ أشهر هجوماً على محافظة مأرب، اليوم الاثنين خسائر فادحة.

فقد أفادت مصادر عسكرية يمنية للعربية بأن العشرات من عناصر الميليشيات بينها قيادات ميدانية قتلوا صباح اليوم بغارات لمقاتلات تحالف دعم الشرعية على مواقع للميليشيات في جبهة صرواح غرب مأرب.

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وأوضح مصدر ميداني أن الغارات استهدفت اجتماعًا لقيادات ميدانية للمليشيات في موقع خلف تبة المطار بمديرية صرواح، وأسفرت عن مصرع العشرات وتدمير عددا من الآليات.

تعزيزات حوثية

كما استهدفت الغارت تعزيزات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وميسرة صرواح، في ظل استمرار المعارك في مختلف الجبهات .

وأمس أعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني أيضا أن مدفعيته استهدفت تحركات لعناصر الميليشيات في مواقع متفرقة غرب مأرب، وقد تكبّدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

قوات الجيش اليمني في مأرب (رويترز)
قوات الجيش اليمني في مأرب (رويترز)

يذكر أنه منذ فبراير الماضي، يشن الحوثيون الموالون لإيران حملات وهجمات عسكرية متتالية من أجل التقدم نحو مأرب، رغم مناشدات الأمم المتحدة وواشنطن، فضلا عن منظمات إنسانية وقف تلك الهجمات، خوفاً على آلاف النازحين في المحافظة.

إلا أن الميليشيات التي لم تنجح في تحقيق تقدم وسط مقاومة شعبية وعسكرية لها، تواصل هجماتها طمعاً بالسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط.

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