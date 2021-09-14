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القوات المشتركة تفشل تحركات حوثية جديدة غرب اليمن

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عنصر من الجيش اليمني في مأرب
أحد أفراد الجيش اليمني
اليمن والحوثي

القوات المشتركة تفشل تحركات حوثية جديدة غرب اليمن

الميليشيات التابعة لإيران دفعت بتعزيزات من جهة مديرية الجراحي وحاولت إعادة ترتيب دفاعاتها في جبهة حيس من محورين

العربية. نت - أوسان سالم 

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تجددت الاشتباكات بين القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، وميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، في جبهة حيس، جنوبي الحديدة جراء خروقات جديدة للميليشيات الحوثية انتهت بفشل جديد وخسائر بشرية في صفوفها.

وأفاد إعلام القوات المشتركة، أن الميليشيات التابعة لإيران دفعت بتعزيزات من جهة مديرية الجراحي وحاولت إعادة ترتيب دفاعاتها في جبهة حيس من محورين وباءت بالفشل فضلا عن خسائر بشرية في صفوفها.

وأكد أن وحدات من القوات المشتركة اشتبكت مع عناصر الميليشيات بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وأجبرتها على الفرار والعودة من حيث أتت بعد مصرع وجرح عدد من عناصرها.

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كما أكد أن القوات المشتركة عززت سيطرتها على كامل خطوط التماس في محاور حيس وتحديدا في المناطق النائية التي حاولت ميليشيات الحوثي التسلل منها.

وكانت ذات الجبهة شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات دامية تكللت بخسائر فادحة في صفوف الميليشيات الحوثية التابعة لإيران.

وتواصل ميليشيات الحوثي تلقي الضربات على أيدي القوات المشتركة في مختلف جبهات القتال في محافظة الحديدة جراء تصعيدها المستمر لنسف الهدنة الأممية وعملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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