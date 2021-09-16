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اليمن: ندعو لوضع حد لتهديد الحوثي الملاحة الدولية

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هادي خلال استقباله المبعوث الأممي (سبأ نت)
هادي خلال استقباله المبعوث الأممي (سبأ نت)

اليمن: ندعو لوضع حد لتهديد الحوثي الملاحة الدولية

هادي يحذر من المماطلة في الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي

دبي – العربية.نت 

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شدد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، على أهمية وضع حد للتهديدات التي تشكلها ميليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر وتهديد الملاحة الدولية.

ودعا هادي للحد من تلك الانتهاكات سواء من خلال نشر الألغام البحرية بشكل عشوائي، واستهداف السفن بالقوارب المسيرة، واستهداف المدن والموانئ وآخرها كارثة استهداف ميناء المخا.

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كذلك، حذر من استمرار المماطلة في الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي لنزع فتيل كارثة بيئية وإنسانية كبرى تلوح في الأفق والتعامل غير المسؤول مع قضية خزان النفط صافر.

إلى ذلك، ناقش هادي خلال استقباله المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، آفاق الحل السياسي والنهج الذي يجب أن يتبع للوصول إلى سلام دائم وعادل في اليمن.

هادي يؤكد دعم المبعوث الأممي

وتطرق للدور الإيراني التخريبي في اليمن وارتباط ميليشيا الحوثي بالأجندة الإيرانية الهادفة لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

كما أكد الرئيس اليمني على تقديم الدعم الكامل للمبعوث وتسهيل مهامه للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار.

المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرندبيرغ
المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن هانس غرندبيرغ

من جانبه قال المبعوث الأممي إن المنظمة الدولية ستعمل لإيجاد أفضل السبل للمضي قدماً، في تحقيق السلام وتقييم الجهود السابقة وتحديد ما نجح منها وما لم ينجح.

وهذه هي الزيارة الأولى لغروندبرغ منذ أن تولى منصبه كمبعوث خاص للأمم المتحدة في 5 سبتمبر 2021.

وأكد بيان للأمم المتحدة، حرص المبعوث الأممي، على التواصل مع اليمنيين والمعنيين الرئيسيين الآخرين حول كيفية إيجاد حلول دائمة للنزاع والتوصّل إلى تسوية سياسية شاملة للجميع تنهي الحرب وتلبّي تطلّعات الشعب اليمني.

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