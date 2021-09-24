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إسقاط طائرة حوثية مفخخة والميليشيات تستهدف المدنيين غرب اليمن

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طائرة حوثية مفخخة
طائرة حوثية مفخخة
اليمن والحوثي

إسقاط طائرة حوثية مفخخة والميليشيات تستهدف المدنيين غرب اليمن

الطائرة المسيّرة الحوثية تحمل قنابل وحاولت التحليق في سماء مديرية الدريهمي

العربية. نت - أوسان سالم 

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أسقطت دفاعات القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الجمعة، طائرة مسيرة هجومية تابعة للميليشيات الحوثية في الدريهمي جنوب الحديدة، غربي البلاد.

وأفاد مصدر عسكري أن الطائرة المسيّرة الحوثية تحمل قنابل، وحاولت التحليق في سماء مديرية الدريهمي، وسرعان ما تم التعامل معها بالأسلحة المناسبة وإسقاطها فوراً.

يشار إلى أن القوات المشتركة كانت أسقطت في الأيام القليلة الماضية طائرتين مسيّرتين هجوميتين تابعتين لميليشيات الحوثي، تحملان قنابل عيار 40 ملم، حاولتا التحليق في سماء مديرية حيس، وفوق منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه، في إطار تصعيد الميليشيات المدعومة من إيران في مناطق متفرقة جنوب الحديدة.

إلى ذلك، استهدفت ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً، اليوم الجمعة، الأعيان المدنية في مناطق متفرقة جنوبي الحديدة، في سياق انتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات استهدفت القرى السكنية في مديرية الدريهمي بقذائف مدفعية B10 تساقطت على مزارع ومنازل المواطنين وأثارت الهلع والرعب في صفوف المدنيين.

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ونقل إعلام القوات المشتركة، عن تلك المصادر، قولها، إن عناصر الميليشيات فتحت نيران أسلحتها المختلفة - الرشاشة والقناصة - على التجمعات السكانية في الدريهمي، وفي بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من الأسر باتت تعتزم النزوح للنجاة بأرواحها والبحث عن مناطق آمنة هرباً من قذائف ورصاصات الميليشيات الحوثية التي تطلقها على منازلهم ومزارعهم، وباتت تهدد حياتهم.

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