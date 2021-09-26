.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ضربة موجعة للميليشيات غرب مأرب.. جثث متناثرة في الكسارة

  • الخط
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)
عناصر من ميليشيات الحوثي قرب مأرب (رويترز)

ضربة موجعة للميليشيات غرب مأرب.. جثث متناثرة في الكسارة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تلقت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الأحد، ضربة موجعة على يد الجيش الوطني غرب محافظة مأرب.

فقد سقط عشرات القتلى والجرحى من الميليشيات في مواجهات مع عناصر الجيش اليمني مسنوداً بالمقاومة الشعبية، في جبهة الكسارة غرب المحافظة الغنية بالنفط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".

خارجية اليمن: طهران نصحت الحوثي بعدم التفاوض قبل أخذ مأرب اليمن خارجية اليمن: طهران نصحت الحوثي بعدم التفاوض قبل أخذ مأرب

جثث عند خطوط التماس

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن الجيش أخمد عملية هجومية لميليشيا الحوثي في الكسارة، مؤكداً سقوط غالبية العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار.

كما أشار إلى أن جثث عناصر الميليشيات لا تزال متناثرة عند خطوط التماس.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني، بتجدد المعارك في محيط مأرب.

كما أوضح بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أنه "في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف" في مناطق مختلفة جنوب وغرب المحافظة.

قوات الجيش اليمني في مأرب (رويترز)
قوات الجيش اليمني في مأرب (رويترز)

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت صعدت في فبراير الماضي (2021) هجماتها وعملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط، في محاولة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات السياسية.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تأوي آلاف النازحين، واصلت الميليشيات محاولتها التقدم، دون أن تحرز أي نتائج ملموسة، وسط مقاومة الجيش ومقاتلي القبائل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار بحقنة طبيب بيطري توفيت.. جديد الطفلة المصرية منار
من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم من الملاعب إلى الأزياء.. تعرفوا على أجمل رياضية بالعالم
الأكثر قراءة
فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام فوائده عديدة.. هذا الفيتامين يدعم صحة القلب ويقوي العظام
عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط! عصير أحمر يخفض مستوى السكر في الدم خلال 15 دقيقة فقط!
كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو كارثة قبل عرس في مصر.. لن تستطيع إكمال الفيديو
بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة بأفكار بسيطة دخلا قائمة أغنى أغنياء العالم.. قصة زوجين أسسا هذه الشركة
"ارتبطت بمرافقها وتعرضت لوعكة".. الفنانة سوزان نجم الدين توضح
جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب جريمة مروعة بمصر.. قتل شقيقه رمياً بالرصاص بقطار أمام الركاب
قبل أن تذهب
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
روسيا تنافس أوروبا في أفريقيا بعناصر فاغنر
اكتشف المزيد