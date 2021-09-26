معارك جديدة حول مأرب.. ومقتل 43 من ميليشيات الحوثي

تجددت المعارك، اليوم الأحد، حول مدينة مأرب الاستراتيجية شمال اليمن. وأفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني، بمقتل 50 مقاتلا على الأقل من طرفي ميليشيات الحوثي والقوات الشرعية.

كما أوضح بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس أنه "في الساعات الثمانية والأربعين الماضية، قتل 43 من الحوثيين أغلبهم في قصف جوي للتحالف" في مناطق مختلفة جنوب وغرب المحافظة.

مادة اعلانية

في حين أشار مصدر آخر إلى مقتل 7 عناصر من قوات الشرعية بمواجهات في جبهة جنوب المحافظة.

المواجهات مستمرة

إلى ذلك، أكدت المصادر استمرار المواجهات في جنوب المحافظة.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كانت صعدت في فبراير الماضي(2021) هجماتها وعملياتها العسكرية للسيطرة على مأرب الغنية بالنفط، في محاولة لتعزيز موقفها خلال المفاوضات السياسية.

وعلى الرغم من دعوات المنظمات الإنسانية الدولية والأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، ووقف الهجمات الحوثية على المحافظة التي تأوي آلاف النازحين، تواصل الميليشيات محاولة التقدم، دون أن تحرز أي نتائج ملموسة، وسط مقاومة الجيش اليمني ومقاتلي القبائل.

في حين أكد وزير الخارجية اليمني، أحمد عوض بن مبارك، في مقابلة سابقة مع العربية أن إيران نصحت الحوثيين بعدم التفاوض مع الحكومة اليمنية الشرعية قبل أن تسيطر على مأرب التي لا تزال عصية عليهم.