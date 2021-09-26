ثورة 26 سبتمبر.. يمنيون يحتفون على مواقع التواصل

قرر ناشطون يمنيون الاحتفاء بذكرى 26 سبتمبر في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر إطلاق عدد من الأوسام والتغريدات في تظاهرة إلكترونية ضد ميليشيا الحوثيين.

فقد أطلق الناشطون وسم "دمت يا سبتمبر التحرير"، لتتصدر شعارات على واجهة صفحاتهم تعبيراً عن التكاتف ببن اليمنيين في الداخل وبلاد المهجر.

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وتحولت صفحات اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تظاهرة مضادة للحوثيين، إذ قام ناشطون من الجنسين بوضع صورهم الشخصية بشعار ثورة 26 سبتمبر.

كما دشنوا وسماً خاصاً بعنوان #دمت_يا_سبتمبر_التحرير، وحقق الوسم تفاعلا كبيراً، على مواقع التواصل، وانهالت التعليقات وازدانت الصور بشعارات ثورة 26 سبتمبر.

وغصت أمس صفحات المواقع بالعديد من الأوسام ومبادرات السلام إلا أن معظم المنشورات اكتست بطابع المرارة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

في موازاة ذلك، انتشر وسم #نكبه_اليمن_21 سبتمبر في إشارة لليوم الذي انقلب فيه الحوثيون على السلطة. وقال أحد الناشطين "في هذا اليوم الأسود، تم إرسال الطلاب إلى المتارس بدلا من المدارس، وفتحت الجبهات وأغلقت الجامعات".

فيما أضاف آخر لـ "العربية نت"، أن "اليمن بحاجة الى مبعوثة سلام يمنية لأنه لم ير النور والسلام إلا في عهد بلقيس والملكة أروى، لذلك فإننا بحاجة إلى تجربة النساء في الحكم مرة ثانية باعتبارهن صانعات السلام والوئام عبر العصور".

وقال أحدهم لـ "العربية نت"، إن "ثورة 26 سبتمبر ثورة إنسانية من أجل الحفاظ على بقاء الإنسان اليمني من الانقراض، بينما انقلاب 21 سبتمبر ليس سوى إرث أسود من العبودية والقتل والتشريد والتجويع وسجن وتعذيب اليمنيين وضرب النسيج الاجتماعي وتعميق ثقافة الكراهية والطائفية والمذهبية والمناطقية وتحويل الوطن إلى أشلاء وكيانات صغيرة ضعيفة من أجل مشروع فارسي في اليمن".