اغتصاب أطفال وغسل أدمغة.. فظائع رهيبة بمعسكرات الحوثي

أطلقت رئيسة مؤسسة تمكين المرأة اليمنية صرخة تحذير من معسكرات التجنيد التي تنشرها ميليشيات الحوثي في اليمن.

وأكدت المحامية و‏عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الإنسان اليمنية زعفران زايد، في فيديو بثته على حسابها على تويتر اليوم الجمعة من أن انتهاكات لا تصدق تحصل في تلك المعسكرات.

رسالتي للنساء اليمنيات.

اتمنئ أن تصل رسالتي عبر وسائل اخرئ لاامتك غير التويتر..

ماذا يحدث في معسكرات تجنيد الأطفال؟؟ pic.twitter.com/5565Otxk4e — زعفران زايد Zafaran Zaid (@ZaidZafaran) September 30, 2021

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كما عددت بعضا من تلك الجرائم التي تقع بحق الأطفال اليمنيين، من ضرب وإهانة وتعذيب وتجويع.

اغتصاب أطفال

إلا أنها شددت على أن الأخطر من ذلك كله، يكمن في تعرض العديد من الأطفال للاغتصاب أيضا في معسكرات الحوثي.

ونبهت إلى تعاطي بعض الأهل المهين مع الموضوع، لا يسما وأن البعض يحاول طمس تلك الجريمة خوفا من العار.

إلى ذلك، تساءلت كيف يجند هؤلاء الصغار ويدفع بهم إلى أتون النار على الجبهات، من أجل إخراج المدنيين وإفراغ مناطق مثل تعز ومأرب من سكانها.

بدوره، انتقد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات أمس الخميس، تعرض الطلاب والأطفال اليمنيين في المدارس إلى "غسل دماغ".

وشارك عددا من المقاطع المصورة تظهر تلقين مسؤولين حوثيين التلاميذ أفكار الميليشيات ومعتقداتها، بشكل يغيب العقل والمنطق.

إلى ذلك، أشار إلى أن المليشيات تستغل المدارس لغسل عقول التلاميذ وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، واستدراجهم للقتال في صفوفها واستخدامهم كوقود في حربها العبثية، خدمة للأطماع التوسعية الإيرانية في المنطقة.

يذكر أن العديد من الشهادات السابقة والتقارير الحقوقية كانت أكدت استعانة ميليشيا الحوثي بالأطفال، كما أكدت العديد من مراسم التشييع الحوثية، مقتل أطفال تحت سن الرشد على جبهات القتال.