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جريمة صادمة في اليمن.. قتل والدته شنقاً لنهب مجوهراتها

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شنق - تعبيرية
تعبيرية

جريمة صادمة في اليمن.. قتل والدته شنقاً لنهب مجوهراتها

العربية.نت - أوسان سالم

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أقدم شخص على قتل والدته شنقاً في مدينة تعز، جنوبي غرب اليمن، واستولى على مبالغ مالية وأساور ذهبية، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليه.

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وفي التفاصيل، أوضح مركز الإعلام الأمني في تعز، أن الجاني فؤاد أحمد منصور حمران، قتل، مساء الثلاثاء الماضي، والدته فاطمة أحمد علي حمران داخل منزل الأسرة، في جبل الشماسي بالقرب من مستشفى الثورة شمالي شرق مدينة تعز.

كما ذكر المصدر الأمني بشرطة تعز، أن الجاني أقدم على جريمته الشنيعة، بشنق والدته بواسطة شال (وشاح يستخدمه الرجال) وأخذ مبلغا ماليا قدره 1500 دولار، وما يقارب مليون ريال يمني عملة قديمة وجديدة، و4 أسوار ذهب، ولازم ذهب، وخاتم ودبلة، وجنيه ذهب، وحلق أيضاً.

صورة الجاني التي نشرتها شرطة تعز
صورة الجاني التي نشرتها شرطة تعز

كذلك أشار إلى أنه فور تلقي البلاغ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وانتقال الأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة ومعاينة الجثة، حيث اتضح من خلال المعاينة وجود آثار على الجثة تدل على أنها قتلت شنقا.

وأضاف أنه تم التحقيق مع الجاني الذي كان قد أبلغ الجهات الأمنية أنها انزلقت في دورة المياه وتوفيت، وبعد التحقيقات وجمع محاضر الاستدلالات اعترف بارتكابه للجريمة وتم إيداعه الحجز لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه والإحالة إلى الجهات الاختصاص.

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