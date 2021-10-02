خسائر فادحة لميليشيات الحوثي في الجوف.. والجيش يتقدم

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، من تحرير مناطق واسعة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنته صباح اليوم السبت، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.

وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش تقدم في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحزم وحرر مواقع باتجاه حويشان وشرق اللبنات خلال معارك حاسمة لا تزال مستمرة.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن قوات الجيش شنت بالتزامن هجوماً كاسحاً جنوب الجوف تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه البرش.

إلى ذلك، أكد المصدر أن الجيش ألحق بالميليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد واستعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار.

قتلى وجرحى في الكسارة

في موازاة ذلك، شنت قوات الجيش قصفاً مدفعياً على مواقع الميليشيات في جبهة الكسارة غرب مأرب، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.

يذكر أن الجيش اليمني نفذ، أمس الجمعة، عملية إغارة ناجحة على مواقع تتمركز فيها جماعة الحوثي في معسكر اللبنات، شرق محافظة الجوف وكبدها خسائر فادحة في الأرواح.