مصرع 13 حوثياً بنيران الجيش اليمني جنوب مأرب

لقي 13 عنصرا من ميليشيا الحوثي مصرعهم أثناء محاولتهم التسلل إلى مواقع الجيش اليمني في محافظة مأرب.

وأكد مصدر عسكري، مساء الأحد، مقتل 13 حوثيا حاولوا التسلل إلى مواقع الجيش بالخربة بمراد جنوبي محافظة مأرب.

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وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تحركات وتجمعا للميليشيا الحوثية في المنطقة المذكورة.

وقتل طفلان وأصيب نحو 27 مدنياً غالبيتهم من النساء والأطفال، في إحصائية أولية، لاستهداف ميليشيا الحوثي، بثلاثة صواريخ باليستية، اليوم الأحد، أحد الأحياء السكنية في مدينة مأرب، شمالي شرق اليمن.

وتخوض قوات الجيش اليمني معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، بإسناد مباشر من طيران تحالف دعم الشرعية.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن المعارك التي دارت خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح، إضافة إلى تكبيدها خسائر أخرى في العتاد، منها تدمير ثلاثة أطقم بما عليها من عتاد في جبهة حريب.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات تابعة للميليشيا في مواقع متفرقة، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة مدرعة.

إلى ذلك، قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في اشتباكات استمرت عدة ساعات بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

كما قصفت مدفعية الجيش اليمني تجمعاً ومواقع للميليشيا الحوثية في ذات الجبهة.