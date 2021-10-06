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الإرياني: تفخيخ الحوثيين للزوارق يهدد الملاحة الدولية

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سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)
سفينة شحن راسية في ميناء الحديدة اليمني (أرشيفية - رويترز)

الإرياني: تفخيخ الحوثيين للزوارق يهدد الملاحة الدولية

دبي - العربية.نت

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أكد وزير الاعلام اليمني معمر الارياني أن الأعمال الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يهدد خطوط الملاحة الدولية ويؤكد أهمية ردعها وتصنيفها كمنظمة إرهابية.

وأوضح أن استمرار الميليشيات في إنتاج وتصنيع الزوارق المتفجرة، واستخدام ميناء الحديدة لهذه الغاية، يؤكد استغلالها اتفاق السويد لتنفيذ أنشطتها وتهديد المصالح الدولية تنفيذاً للأجندة الإيرانية‏.

التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة بالحديدة جهزت لتنفيذ هجمات وشيكة السعودية التحالف: تدمير 3 زوارق مفخخة بالحديدة جهزت لتنفيذ هجمات وشيكة

كذلك، طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة أنشطتها، والقيام بمسئولياتهم في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

تدمير 3 زوارق مفخخة

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق في محافظة الحديدة، مؤكداً تدمير 3 زوارق مفخخة في الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

وقال التحالف في بيان إن جهوده أسهمت في حماية الملاحة والتجارة العالمية في مضيق باب المندب.

كما أضاف "جهودنا أسهمت في حماية خطوط الملاحة في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

ميناء الحديدة فرانس برس
ميناء الحديدة فرانس برس

يذكر أن السعودية كانت أعلنت عبر وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في 22 مارس الفائت عن مبادرة جديدة للسلام لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح بن فرحان في حينه أن "المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد، تحت إشراف الأمم المتحدة."

كما أضاف أن "التحالف بقيادة السعودية سيخفف حصار ميناء الحديدة وإيرادات الضرائب من الميناء ستذهب إلى حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي، وسيسمح بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة".

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