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رئيس وزراء اليمن يتهم الحوثيين بالتسبب في دمار البلاد

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معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية
معين عبدالملك رئيس الحكومة اليمنية
اليمن والحوثي

رئيس وزراء اليمن يتهم الحوثيين بالتسبب في دمار البلاد

تطرق عبد الملك، في المقابلة التي أجرتها معه قناة "اليمن"، وبثتها، السبت، إلى الوضع الميداني، ووصف المعركة في مأرب بأنها "مصيرية لكل اليمنيين".

دبي - قناة العربية

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اتهم رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، في مقابلة تلفزيونية، جماعة الحوثي بالتسبب فيما سمّاه "الدمار والانفصال النقدي والوضع الاقتصادي الصعب" الذي تمر به البلاد.

وتطرق عبد الملك، في المقابلة التي أجرتها معه قناة "اليمن"، وبثتها، السبت، إلى الوضع الميداني، ووصف المعركة في مأرب بأنها "مصيرية لكل اليمنيين".

وقال: "هناك حكومة متطرفة في إيران، والذي يحدث في اليمن ليس من جماعة الحوثي وحدها، ولكنه مشروع خارجي للسيطرة على البلد لكي يكون في الفلك الإيراني".

طفل مصاب جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
طفل مصاب جراء هجوم الحوثي على مأرب يوم 3 أكتوبر 2021 (فرانس برس)

وأضاف أن اليمن يحتاج إلى دعم "الأشقاء"، معللا ذلك بأنه إذا لم يكن هناك دعم للحكومة والمؤسسات "فلن يكون هناك يمن".

ووصف رئيس الوزراء اتفاق الرياض بأنه إطار عام، وعلق: "ما لم نضع الحلول على الطاولة كيمنيين والعمل عليها لن يساعدنا الآخرون. يجب على القوى السياسية أن يكون لديها رغبة في مصالحة حقيقية".

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على صعيد آخر، قال عبد الملك إن الحكومة لن تبرم تعاقدات قانونية بأي عملة "غير العملة المحلية"، مضيفا أن الحكومة ستتخذ إجراءات في هذ الصدد وستتابعها مع البنك المركزي، دون أن يكشف عن تفاصيل.

وأشار إلى أن الوضع في اليمن "خطير" وأن بلاده تمر بمرحلة "دقيقة"، مؤكدا على ضرورة أن تواجه الحكومة ما وصفه بالتدهور الاقتصادي والاختلالات الأمنية والعسكرية.

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